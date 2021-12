Floyd Mayweather insinuó que Canelo Álvarez se dopa en sus peleas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Saúl Álvarez es uno de los boxeadores del momento, pero eso también ha implicado ser el blanco de múltiples críticas. Boxeadores, analistas y aficionados se han encargado de cuestionar constantemente al mexicano. El último que se ha subido al tren de las críticas a Canelo fue Floyd Mayweather Jr. “Money” insinuó que se critican muchos aspectos del tapatío, pero no el más importante: el dopaje.

“Se habla siempre de Canelo esto o Canelo lo otro, pero no se habla de esteroides, esteroides y esteroides”, expresó Floyd Mayweather Jr. en conferencia de prensa previo al combate entre Gervonta Davis e Isaac Cruz.

Bajo estas circunstancias, “Money” insinuó la posibilidad de que Canelo Álvarez lo haya enfrentado en 2013 con ayuda de alguna sustancia ilegal. A pesar de que Mayweather ganó aquel combate, el estadounidense dejó abierta la posibilidad del uso de una sustancia indebida en su pelea y en algunas otras.

“Puede que no haya estado limpio en muchas peleas, no lo sé si estuvo o no limpio cuando peleó conmigo”, insinuó.

Finalmente, Floyd Mayweather Jr. trituró las opiniones de algunos expertos que indican que el Saúl Álvarez de la actualidad le pudo haber ganado a aquel “Money” de hace ocho años atrás. Sin embargo, el ex boxeador estadounidense afirma que aquella pelea fue un paseo para él.

“Es el mismo peleador. La gente dice que Canelo en su primera pelea habría sido un gran peleador, pero yo pelee con él en su mejor momento y sigue siendo el mismo. Cuando le gané tenía casi 40 años. Canelo fue como un paseo en el parque, fue una pelea muy fácil”, concluyó. Boxing's biggest fight of 2013 – "The One" Floyd Mayweather Jr. defeats Saul "Canelo" Alvarez. pic.twitter.com/TWAbTnSlYf— 5 Star Boxing Photos (@5stboxingedits) January 6, 2014

