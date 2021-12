Lety Calderón se conmueve al hablar de lo que significa el nombre de su hijo Luciano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Lety Calderón se presentó junto a su hijo Luciano en el programa ‘Sale el Sol’, en donde abrió su corazón para compartir lo orgullosa que se siente de tener un hijo con Síndrome de Down, mientras que él sorprendió revelando qué le gustaría recibir como regalo de cumpleaños.

Fue la maña del pasado viernes 3 de diciembre cuando la actriz vivió un gran momento, pues por primera vez asistió a un programa de televisión junto al mayor de sus hijos, con quien compartió gratos recuerdos que se robaron el corazón de sus fanáticos.

Durante la entrevista ante las cámaras de Imagen Televisión, la protagonista de ‘Esmeralda’ recordó cómo enfrentó el momento en que se enteró que tendría un hijo con características diferentes, tiempo en el que se sabía muy poco de la condición que provoca retraso intelectual y del desarrollo.

“Cuando nació Luciano yo no tenía la menor idea de lo que es el Síndrome de Down, no sabía si se quita, va a caminar, no va a caminar. No es una gripa, es una condición en la que la gente no sabe referirse a ellos“, explicó.

Por supuesto, destacó que está orgullosa de tener un hijo con las características de Luciano, quien está próximo a reanudar sus estudios, por lo que él mismo compartió que le gustaría ser doctor, astronauta, biólogo marino e incluso seguir los pasos de su padre, Juan Collado, y estudiar leyes.

Aunque sorprendió a todos al revelar que también le gustaría “ser más coqueto” y conocer al gran amor de su vida, es decir, a la actriz Marjorie de Sousa, uno de los momentos más emotivos llegó cuando Luciano y su mamá participaron en una dinámica de preguntas y respuestas, en donde ella respondió conmovida por qué eligió el nombre de Luciano para su primogénito.

En la mesa, Calderón recordó que lograr quedar embarazada fue uno de los mejores momentos de su vida, ya que por muchos anos lo intentó sin éxito.

“Luciano significa la gran oportunidad que me dio Dios de ser mamá. Tú sabes lo feliz que me puse cuando me dijeron que estaba embarazada, grité porque yo no me podía embarazar. Muchos años traté de ser mamá y no pude, entonces cuando llegaste tú me iluminaste la vida, por eso te puse Luciano, porque eres la luz en mi vida“.

Por supuesto, destacó que su vida sería muy diferente sin sus dos hijos, quienes se han convertido en su principal razón de vivir.

“Mi vida sería bien diferente sin ti. Eres la razón de mi vida tú y tu hermano, sería otra persona muy diferente a la que soy hoy y ahora sí tengo una razón por la cual vivir. Te amo“, puntualizó.

