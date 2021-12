Adele confiesa que es la mayor fan de Dwayne Johnson: “Si lo conociera en persona comenzaría a llorar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Adele se ha convertido, por derecho propio, en una de las estrellas más brillantes del planeta, y su éxito discográfico se extiende a prácticamente todos los rincones del mundo. Sin embargo, también ha demostrado en numerosas ocasiones que ella tiene sus propios ídolos, y que no dudaría en reaccionar como una adolescente histérica si, por ejemplo, se encontrara con sus admiradas Spice Girls, el grupo con el que creció de pequeña y que le inyectó una dosis adicional de “girl power”.

En su última entrevista, la estrella de la música exhibió los mismos niveles de entusiasmo a la hora de hablar de Dwayne Johnson, a quien adora desde sus tiempos como luchador profesional, cuando se dio a conocer ante el mundo entero como “The Rock”. De hecho, Adele admitió que rompería a “llorar” si se encontrara cara a cara con el astro de Hollywood.

“Alguien al que nunca he conocido en persona es a ‘The Rock’, y si lo hiciera de verdad comenzaría a llorar. Me encantaba la lucha libre cuando era más joven y él era mi luchador favorito”, explicó Adele a su paso por el canal de YouTube NikkieTutorials, y justo antes de revelar que en realidad sí tuvo un pequeño contacto con el ex luchador. “Me envió un ramo de flores hace poco porque su esposa y él no pudieron asistir finalmente a mi concierto. Cuando vi las flores y la nota casi me caigo de la silla”, aseguró la cantante.

También te puede interesar:

-Netflix podría pagarle a Adele una cantidad millonaria por grabar un documental sobre su regreso a la música

-Dwayne Johnson explicó la razón por la que orina en una botella durante sus entrenamientos