Christian Nodal íntimo: El éxito, la fama, la música, el amor y su deseo de no perder el piso

Tiene 22 años y es uno de lo músicos de mayor crecimiento en el mercado no solo de música mexicana, sino en el general. Acaba de ganar su cuarto Latin Grammy y su gira por Estados Unidos está Sold Out… Le reclaman un tour en su México natal, Venezuela, Colombia, Paraguay, Argentina, Centro América, y varios países de Europa.

Hablamos de Christian Nodal, quien nos recibe en su camerino antes de presentarse con su público de Los Angeles, en un YouTube Theatre sin un solo espacio libre. Él, íntimo no le escapa a ningún tema: el éxito, la fama, la música, el amor, su deseo de no perder el piso, y ese video en una cena con su prometida, Belinda, y parte del equipo de ella que le juega una broma que lo deja no muy bien parado.

Christian Nodal es tímido, respetuoso, bromista y muy entregado a su público. La clave de su éxito a tan corta edad no solamente es su talento, sino su equipo que vive para y por él. ¿De quién hablamos? De su mamá Cristy, que lo acompaña todo el tiempo; su tío que es el director musical; sus músicos a quienes no deja que los reemplacen nunca por nadie; su publicista Conchita Oliva; y la cabeza de que esto sea posible apostando todo lo que tenía en la carrera de su hijo: su papá Jaime González.

Todos se mueven juntos, los mencionados, y el resto del equipo, y por supuesto, la dueña de su corazón, Belinda, quien lo acompaña a todos sus conciertos, presentaciones y trabajos. Una forma de preservar la pareja y afianzarla para lograr a lo que juran que será el paso siguiente: la boda y los hijos.

Por eso fue muy llamativo verlos, hace unos días, justo un día antes de esta entrevista, en un video tomado y subido a la cuenta de Instagram de la publicista de Belinda, Danna Vázquez, en donde le cantaban un supuesto cumpleaños a Nodal como broma, y donde parecía que, incómodo el músico reacciona molesto con su prometida.

Para muchos, más que una realidad parece una mala interpretación de un momento sacado de contexto, tanto que cuando le preguntamos a Nodal sobre ese momento, para que tenga su derecho a réplica, no sabía de qué le hablábamos.

El video fue borrado por la publicista de su prometida, y él nunca se enteró que había sido tomado y menos publicado. sin embargo, optó por responder, aunque después de que terminó la entrevista, me pidió que le contara de qué le estaba hablando.

“No sé qué de qué me estás hablando, pero entiendo la pregunta… Yo creo que es normal, es normal que la gente quiera un poco de ti, es normal que se les olvide que eres un ser humano, y que tienes días buenos y días malos“, nos dijo.

A continuación, mientras él está de viaje rumbo a Nevada, para presentarse este viernes en Reno, y luego el sábado 11 en el emblemático Microsoft Theatre de Los Ángeles, la entrevista exclusiva con Christian Nodal.

-Estás en Los Ángeles, una de las plazas más importantes y en donde tienes el público más fiel, ¿cómo te sientesde estar aquí donde tanto te quieren?

Christian Nodal: Siempre que venimos aquí a Los Ángeles, a California en general, me pogo muy contento, justo por lo que dices es un público muy cálido, es un público muy leal y siempre es una gran emoción venir a cantarles.

-En camino veíamos a las personas muy emocionadas, corriendo por el estacionamiento, ¿cómo te sientes de ser responsable de darle estas horas de alegría?

Christian Nodal: Me siento muy halagado, porque no todo el mundo tiene ese poder de entretener a la gente, me encanta, me encanta hacer que valga la pena cada ticket que compren, cada segundo del tiempo que están aquí pasen bien, me encanta crear momentos en partes del show… Es una bendición poder ser parte de esta energía, que lleguen a la gente, de de felicidad.

-A tu edad muchos están pensando qué van a hacer en la vida, y tú ya estás triunfando, ¿te sientes con una responsabilidad extra de haber logrado tanto en tan poco tiempo?

Christian Nodal: La responsabilidad siempre está ahí, desde que construyes tu sueño hasta cuando ya estés viendo que algo esté terminado. Obviamente falta mucho, este sueño sigue, pero a lo que voy es que va creciendo. Es como todo en la vida, va creciendo el éxito, va creciendo la responsabilidad, pero la verdad es que yo sí disfruto mucho cada etapa, y soy muy consciente de mi posición, y mi lugar, y trato de agradecer mucho, agradecer mucho porque sé que hay muchas personas que quisieran estar aquí.

-Con tanta exposición y fama, ¿hay momentos que te gustaría tener unas horas de vida anónima?

Christian Nodal: No, pues yo realmente sí tengo muchos momentos anónimo, porque me gusta frecuentar lugares donde el público no es el público que escucha mi música (risas), y tampoco es gente que, es gente rara como yo (risas).

-¿Quién es Christian? No el cantante, ni el del escenario.

Christian Nodal: Me defino como un ‘dolor de huevos’ (risas)… No, la verdad me defino como lo que dije anteriormente, pero también alegre cuando hay que estar alegre… Creo que soy buena persona y es lo más importante.

–Cuando recuerdas esos momentos en donde eras pequeño, y veías pasar a los cantantes en tu casa, a tus papás trabajar con otros artistas, y te ves ahora siendo tú el que triunfa, ¿qué piensas?

Chistian Nodal: Lo que recuerdo es que mi familia me enseñó como el lado más bello de la música, donde no se hace ni por dinero ni por fama, y es lo que más he agradecido. Si algo me lleva donde estoy es hacer música de corazón, yo he visto el sacrificio que hacían ellos, y por eso me siento tan bendecido de bueno es que es menos complicado ya que eres artista, pero ellos están en busca de eso, en la búsqueda llegar a ese punto.

Siempre recuerdo eso cuando estoy perdiendo como un poco el hilo, de mira los shows, están llenos… Trato de retomar el hilo de esa manera, pensando en todas las personas que están soñando allá afuera en llegar al escenario, y vivir lo que estoy viviendo yo, y eso me reconforta y me da fuerza como el músico que soy, no solamente como persona. Hay diferencia entre ser artista, artista de música, artista de lo que se ve para afuera y ser humano, también lo que siempre busco es estar lleno como ser humano y como el músico que soy, y eso hace que el artista esté contento.

– ¿Qué es lo que te inspira?

Christian Nodal: El ver al público corear las canciones, el saber que los músicos que yo admiro, me respetan, es algo muy bonito, eso me llena de motivación.

-Hace unos diás, salió un video en donde estabas cenando con Belinda y otras personas… Te hacían bromas, una diversión que se mal interpretó, ¿cómo vives el estar todo el tiempo en la mira?

Christian Nodal: Pues no sé qué de qué me estás hablando, pero entiendo la pregunta… Yo creo que es normal, es normal que la gente quiera un poco de ti, es normal que se les olvide que eres un ser humano y que tienes días buenos y días malos.

-¿Qué le dices a ese público, que se levanta escuchándote, que se acuesta escuchándote y que formas parte de su vida músical?

Christian Nodal: Que los amo mucho, que gracias, porque también ellos, sin que lo sepan, son parte de mi vida diaria, y se ve reflejado en cada acción, en cada bendición, y que llega cada buena noticia, y que no la siento como que es mi noticia, es la noticia de mi equipo de trabajo, de mis fans, de Dios, de todos, y que los amo mucho.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A CHRISTIAN NODAL EN VIDEO:

