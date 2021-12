Eva Longoria se atrevió a mostrar el calzón y salir de fiesta así

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La espectacular Eva Longoria no solo despampanante a los 46 años, sino que su figura ha hecho que muchos ni siquiera piensen en su verdadera edad. Desde que nació su hijo Santiago, Eva está cada días más bella y muy fitness. Recientemente se fue a Miami para asistir al Art Basel en el Fashion District de Miami y ahí, Eva Longoria dejó ver su calzón por medio de una falda transparente que llevaba puesta.

La misma era de tul negro y translúcido que dejaba a la vista los encantos de la ex talento de Desperate House Wife, Eva Longoria. Además, la también empresaria posó muy orgullosa de su marca Tequila Casa del Sol, con la que se estrenó recientemente. Su falda dejó a la vista su calzón negro y el super y tonificado cuerpo de la actriz. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Hace pocos meses, Eva Longoria se hizo socia del equipo de fútbol Club Necaxa. Recordemos que su esposo es el empresario Pepe Bastón, así que no es de extrañar que Eva haga este tipo de inversiones. Adicional a esto sigue con su fundación Global Gift ayudando a otras fundaciones a buscar recursos para distintas obras sociales.

Su rol de madre es otro que Eva Longoria tiene como prioridad. El pequeño “Santi” siempre está la lado de su mamá, hasta en cada set de filmación porque la actriz también se ha dedicado a dirigir distintos episodios en series de televisión. Total que Eva Longoria es una de las mujeres latinas con más empoderamiento y alcance en Hollywood, sin mencionar que también es una de las más guapas. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Sigue leyendo:

Eugenio Derbez y Eva Longoria actuarán en filme juvenil latino: “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe”

Con bikini nude, Eva Longoria salta en medio de las olas luciendo espectacular

Eva Longoria impacta con cuerpazo en bikini a la orilla de la piscina