“Perfecto Anfitrión”, cinta protagonizada por Sandra Echeverría y Alejandra Espinoza, llega a Estados Unidos por Pantaya

La película de suspenso “Perfecto Anfitrión” protagonizada por Sandra Echeverría, Alejandra Espinoza, Laura Alemán, Pedro Capó y Luis Roberto Guzmán está por llegar a estados Unidos través de la plataforma de streaming en español Pantaya.

La cinta narra la historia de Clara, Mónica y Lorena, tres amigas que deciden pasar un largo fin de semana en Puerto Rico para superar problemas sentimentales, pues una de ellas dejó a su prometido plantado en el altar; sin embargo, las que parecían ser unas inolvidables vacaciones de chicas darán un giro inesperado gracias al enigmático y bien parecido anfitrión de la casa que alquilaron, interpretado por Pedro Capó.

Así es como los días de descanso y felicidad en el paraíso se convertirán en toda una aventura de terror cuando las protagonistas deciden involucrarse en el caso de una adolescente desaparecida, mientras que son acosadas por un vecino sospechoso.

Será a partir del próximo viernes 10 de diciembre cuando los fanáticos del la intriga y el suspenso podrán disfrutar de este thriller que fue filmado completamente en Puerto Rico bajo la dirección de Ariel Annexy Labault, escrita por Joaquín Casasola y producida por Spanglish Movies.

La cinta que se estrenó con gran éxito en los cines de Puerto Rico el pasado mes de noviembre, marca el regreso a la pantalla grande de la exreina de belleza Alejandra Espinosa, quien reveló para el portal Mamás Latinas la gran oportunidad que representó para su carrera el poder filmar en La Isla del Encanto, de donde es originario su esposo y padre de su hijo Matteo.

“Cuando voy a Puerto Rico, me consideran casi puertorriqueña. Me han parado en la calle y me dicen ‘orgullo boricua’ y yo me dejo querer y no los corrijo porque así me siento. Soy mexicana, bien mexicana, pero mi esposo es puertorriqueño, Matteo, mi hijo, es mitad puertorriqueño“, y recordó que fue en esta isla caribeña en donde hace cuatro años debutó con la cinta “Dos Caminos”.

