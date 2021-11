Sandra Echeverría denuncia que ha sufrido discriminación en la música

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz mexicana, Sandra Echeverría no ha dejado de ser criticada después de que muchos fans y expertos en música, aseguran que no tiene la capacidad para cantar el género de música Regional Mexicana, pues le faltaría voz para llegar a las altas notas y bravías que les caracteriza.

Pero al parecer Echeverría lo ve totalmente distinto, pues asegura que la critican por su aspecto físico, por lo que eso ha sido el factor por lo que su carrera como cantante siga sin despegar.

Según Sandra, ella asegura que siempre ha cantado rancheras, y no se ve cantando música de baladas: “Siempre canté ranchero, me han visto en baladas porque como siempre me quisieron meter hacia el pop, porque me veían perfil de no ranchera, pero la verdad es que canto rancheras desde que tengo 9 años, amo la música regional mexicana, la quiero defender hasta el final”, reveló la también actriz en entrevista para el programa “Venga la Alegría”.

Asimismo, la protagonista de la telenovela “La fuerza del destino” manifestó que el no tener un apellido de renombre como el de la Dinastía Aguilar o Fernández, provoca algunas dudas de su talento para interpretar este género del que fueron pioneros los mismo Antonio Aguilar o Vicente Fernández

“Y luego me dicen ‘es que tú no eres Fernández, tú no eres Aguilar, ¿entonces por qué quieres cantar ranchero?’, y yo digo ‘bueno, no tengo que justificarlo, soy mexicana’. Sí ha sido complicado porque la gente me dice ‘pero ¿tú por qué?, pero si no vienes del rancho’”, detalló.

De la misma forma, la esposa del músico y cantante Leonardo de Lozanne, afirmó que, en este género musical, el sexo masculino ha sido predominante: “Que es un medio para hombres yo creo que totalmente, yo ahora que estoy viviendo la música regional mexicana de repente voy a festivales de música en donde no hay una sola mujer, o de repente estoy yo y alguien más por ahí, pero es un género que está súper, súper dominado por el hombre”.

Ante esto, Sandra manifestó que no le importa mantenerse alejada de los foros de televisión ya que su prioridad es la música.

“Entonces nos toca doblemente estar tocando puertas y ser necios, y estar demostrando, lo cual de repente es bastante pesado. Yo decía el otro día, tengo una trayectoria de 20 años y sigo teniendo que demostrar, y sigo teniendo que pasar obstáculos, y tengo tanta pasión por la música que no me importa y aquí estoy picando piedra y empezando de cero”.

