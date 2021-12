Barefoot y Oreo lanzan un vino con sabor a galleta y toques de chocolate

El maridaje entre vino y chocolate es exquisito para muchos y ahora puedes tener esa mezcla en una botella. Oreo se ha unido con Barefoot Wine para lanzar un vino que sabe a las crujientes galletas Oreo Thins.

Barefoot dice que su “primer vino inspirado en galletas” está destinado a combinar perfectamente con Oreo Thins.

El Barefoot x Oreo Thins Red Blend tiene notas de roble, mora y cerezas oscuras con los sabores más obvios de chocolate, galleta y crema. “Un vino de edición limitada que hará que tus papilas gustativas se deleiten con el chocolate”, comparte Barefoot.

Together with our new BFFs, we crafted Barefoot x @OREO THINS Red Blend — a limited edition wine that'll send your taste buds into fits of chocolate-y delight. Get yours 12.9.21! Click here to sign up for email reminders: https://t.co/kHG5jVIWkV pic.twitter.com/BC0wOfKwAu