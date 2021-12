“No me da terror”: Niurka recuerda el día que conoció a un narco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En medio del revuelo que causaron sus polémicas declaraciones sobre la periodista Anabel Hernández y su libro “Emma y las otras mujeres del narco”, Niurka Marcos dio mucho de qué hablar al destapar su propia experiencia al conocer a un fanático perteneciente a este ámbito. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En entrevista con el programa “Suelta la Sopa”, la ex aventurera retomó el tema que ha dado la vuelta al mundo durante los últimos días: el nexo que presuntamente varias famosas mantuvieron con el crimen organizado.

Durante su charla con dicho medio, Niurka aseguró que la periodista tocó “fibras sensibles que no se debían de tocar” y le anticipó que debe estar preparada para lo que venga en la vía legal por parte de las celebridades que mencionó, como es el caso de Galilea Montijo, Sergio Mayer y Ninel Conde.

Asimismo, la autodenominada “mujer escándalo” puntualizó que convivir con este tipo de personas, alejados de sus “actividades ilícitas”, no te vincula en un nexo. Incluso recordó la ocasión en la que ella tuvo un encuentro con un fan suyo que pertenecía a este ámbito, a quien saludó con tranquilidad cuando estaba en un restaurante.

“La persona esta, muy respetuosa, se ha parado de su silla y ha venido a mi mesa a conocerme y yo lo he conocido muy respetuosamente, porque para mí es un fan que me quiere conocer”, contó Niurka Marcos para recalcar que las relaciones personales no deben vincular a las celebridades con actos delictivos.

Para concluir, la ex de Juan Osorio recurrió al humor que la caracteriza para detallar que ella, a diferencia de otros artistas, no se siente intimidada por este medio: “No se me frunce el fundillo. Ni se me enchina la piel, ni me da terror, ni me siento perseguida por la DEA, perdón cuál es la paranoia“.

