Mujer desaparecida murió de sobredosis en fiesta con strippers y apuestas y los asistentes la tiraron por el vertedero de basura

Heidi Planck, quien desapareció de forma misteriosa desde el 17 de octubre, murió de una sobredosis en una fiesta salvaje de strippers y juegos de apuestas y los juerguistas aterrorizados tiraron su cuerpo a través del vertedero de basura, señaló una testigo.

La contadora Heidi, de 39 años, desapareció después de asistir al partido de fútbol americano bandera de su hijo de 11 años en Los Ángeles.

Los policías han estado buscando su cuerpo durante casi dos semanas en un vertedero en Castaic, a unas 50 millas al norte del edificio del centro de Los Ángeles, donde Heidi fue vista por última vez en cámaras de circuito cerrado de televisión con su perro Seven.

Los oficiales informaron que encontraron evidencia de su presencia en el edificio de apartamentos Hope + Flower que los llevó a creer que Heidi está muerta.

Se trasladaron al relleno sanitario del Chiquita, Canyon, porque es donde la empresa de eliminación de desechos que trabaja en el edificio arroja la basura.

Detectives de Internet que han estado investigando el caso afirman haber resuelto el enigma de lo que le sucedió a Heidi.

Dawn Heim, de 50 años, quien ha trabajado 21 años como asistente legal en Los Ángeles y copresentadora del programa Mau & Boots-True Crime in Real Time en YouTube, afirmó a The Sun, que sabe lo que le sucedió a Heidi.

Helm visitó Hope + Flower para un evento social, cuando una mujer que vive en el edificio se le acercó y le dijo que presenció la muerte de Heidi por una sobredosis después de tomar Adderall, mezclado con fentanilo, en una fiesta en el piso 40.

La presunta testigo afirmó que se encontró cara a cara con los restos de Heidi en el vertedero de basura, después de que se atascó en el piso 28.

“Me dijeron que Heidi fue allí para ver a alguien con quien había estado saliendo que vive en el edificio y conseguir algo de Adderall.

“Hubo una gran fiesta en el piso 40, así que dejó a su perro con un cuidador.

“Así que ella estuvo en una fiesta realmente grande y estaban apostando con criptomonedas, había muchas drogas y strippers, habían traído un poste allí y tenían un DJ”, afirmó

En la fiesta, la testigo dijo que Heidi consumió Adderall, sin saber que contenía fentanilo, por lo que tuvo una sobredosis en medio de la pista.

Los asistentes intentaron revivirla, pero no pudieron y asustados la metieron dentro del vertedero de basura y la empujaron hacia abajo.

“La chica que me estaba diciendo que esto estaba allí, lo vio suceder y escuchó a Heidi caer por vertedero, pero no la escuchó detenerse en el fondo.

“Dijo que fue a revisar los conductos hasta el piso 28 y cuando abrió la puerta del conducto de basura vio que Heidi estaba atrapada allí.

“La mujer me dijo esto frente a otras tres personas que trabajan en el edificio y me dijeron ‘Sí, eso es lo que pasó’.

“Ella también compartió videos y una foto que me dijeron que mostraba la fiesta después de que Heidi perdiera el conocimiento”.

El perro labrador de Heidi, Seven fue encontrado deambulando por el piso 28 del edificio el 17 de octubre, el día en que desapareció.

El ex marido de Heidi, Jim Wayne, quien fue el primero en denunciar su desaparición, le dijo al periódico The Sun que no sabe nada sobre las denuncias, pero que el Departamento de Policía de Los Ángeles le ha dicho que hasta cinco personas saben lo que le sucedió a Heidi. Jim dijo: “No sé nada al respecto, realmente no lo sé. Hablé con el detective esta mañana y me dijeron que iban a traer un equipo diferente al vertedero y eso fue todo”.

