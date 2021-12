Un restaurant italiano con estrella Michelin recibe una reseña pésima que se hace viral

Geraldine DeRuiter, una bloguera de comida y viajes compartió en The Everywhereist una polémica reseña de su cena en Bros’, el único restaurante con estrella Michelin en Lecce, Italia, calificándola como la peor comida en la historia de Michelin. El chef le responde “agradeciendo” hacerlos llegar a donde no habían podido.

A Geraldine y sus amigos les sirvieron 27 platos con porciones no mayores a una cucharada, durante 4 horas y media, tiempo en el que la hicieron sentir como si fuera un personaje de una novela dickensiana.

La experiencia que describe de DeRuiter es detallada, aunque ella señala que no transmite lo suficiente sobre lo vivido. Ella y siete de sus amigos fueron conducidos a un espacio que parecía una prisión, donde no solo el ambiente y el servicio fueron malos, la comida fue peor.

“Nos condujeron a una celda de cemento de una habitación, Drake bombeando a través de altavoces invisibles. Hacía un calor sofocante y no había otros clientes presentes. La decoración tenía la elegancia de un búnker subterráneo donde uno esperaría ser interrogado”.

“Algunos platos eran astillas de papel comestible. Algunos tragos fueron vasos de vinagre. Todo sabía a pescado, incluso los platos sin pescado”. Además, casi todo se sirvió frío, incluida la porción de los 6 fideos, que fue el plato más sustancioso.

Les sirvieron doce tipos de espuma. Algo que DeRuiter describe como “un pan de ostras que sabía a aeropuerto de Newark” y una cucharadita de helado sabor a oliva.

Una espuma de cítricos fue servida en un molde de yeso de la boca del chef. “A falta de utensilios, nos dijeron que lamiéramos y sacáramos de la boca del chef…Nos habían golpeado en una especie de sumisión psicológica extraña”.

No había menú, en su lugar un QR que enlaza a un video donde uno de los chefs, habla de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la comida. “De vez en cuando usaba el nombre propio del restaurante como adverbio, como lo haría un pitufo”.

No había más opción que el menú de degustación y esperarías que los meseros te expliquen algo de lo que pasa, de lo que sirven, pero esto no sucede.

Todo el tiempo se mantuvieron a la expectativa de que llegaría el plato fuerte, algo bueno, pero ese momento nunca llegó, a menos que haya sido una cucharada de cangrejo. Independientemente del tamaño de la porción, Geraldine señala que no había nada ni siquiera parecido a una comida real.

“Simplemente nos sentamos allí mientras la comida se repartía una cucharadita a la vez, una especie de agonía persistente y sostenida”.

Con el hambre que tenía, cuando Geraldine preguntó si podía comer una naranja real de decoración que había en la mesa, solo le dejaron comer dos segmentos antes de llevarse la fruta.

Cuando probaron todos los “platos” les exigieron levantarse y salir del restaurante. Los llevaron al otro lado de la calle a una puerta oscura y al laboratorio de Bros. Les mostraron en una pantalla un video del personal de la cocina sin camisa haciendo deportes extremos, mientras un chef les cortaba diminutas rodajas de queso falso.

