Sin ropa interior, Bella Thorne se luce en un vestido negro con grandes aberturas laterales

Bella Thorne ha sorprendido a todos sus fans con sus recientes publicaciones en Instagram, en las que luce al máximo su escultural figura. La joven actriz y empresaria se dejó ver usando un atrevido vestido negro con el mínimo de tela, cuyas grandes aberturas laterales permiten ver que no llevaba ropa interior.

Siempre vanguardista en cuanto a moda se refiere, Bella también posó usando un saco que dejó al descubierto su abdomen; todo fue para promocionar su canción “In you”, que marca su regreso a su faceta como cantante.

Bella Thorne nunca deja de trabajar, y el año próximo se estrenarán cinco películas en las que ella cuenta con el rol estelar; los filmes que ya han concluido su rodaje son “Measure of revenge” y “Rumble through the dark”. Además, ella presumió en Instagram su inclusión en el listado de la revista Forbes de las personas más exitosas con menos de 30 años de edad. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

