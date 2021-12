Fuertes vientos y nuevos tornados azotan las Grandes Llanuras y el Medio Oeste

Un poderoso sistema de tormentas arrasó las Grandes Llanuras y el Medio Oeste el miércoles, cerró carreteras en el oeste de Kansas, generó tornados reportados en Iowa y Nebraska y generó preocupaciones sobre incendios debido a temperaturas inusualmente altas.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advirtió sobre un “sistema de tormentas extremadamente poderoso” que traería la amenaza de tormentas eléctricas severas y vientos dañinos en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste Superior el miércoles por la noche.

2) The first Extremely Critical Fire Weather Outlook for the Southern and Central Plains during December in @NWSSPC history.

Dangerous, life-threatening fire weather conditions are likely with fast moving and uncontrollable fire spread due to extreme winds and dry conditions. pic.twitter.com/IlAYpDiNa3 — National Weather Service (@NWS) December 15, 2021

Los fuertes vientos levantaron polvo que redujeron la visibilidad a cero al oeste de Wakeeney, Kansas, dijo el Departamento de Transporte del estado, y causaron que al menos cuatro semirremolques volcaran.

Los funcionarios de Kansas cerraron la Interestatal 70 desde la frontera de Colorado hasta Salina, así como todas las carreteras estatales en nueve condados en el noroeste de Kansas.

I-70 Russell / Ellis County Line right now. Please stay off of the highways!#KSwx pic.twitter.com/SXSwZ5eD7y — Trooper Tod (@TrooperTodKHP) December 15, 2021

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que ha habido 13 informes de tornados en los estados de las Grandes Llanuras, esparcidos por el este de Nebraska e Iowa. Los vientos superaron las 70 mph en gran parte de Kansas, Nebraska e Iowa.

“Tener esta cantidad de tormentas de viento dañinas al mismo tiempo sería inusual en cualquier época del año”, dijo Brian Barjenbruch, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Valley, Nebraska. “Pero que esto suceda en diciembre es realmente anormal”.

Wow! Check out this eerie sight this #tornado tearing across the landscape in Atlantic, #Iowa Wednesday evening! It was reported that the tornado did flip semis in the area. #IAwx #TornadoWarning #SevereWeather #December #StormDamage

Video Credit: Chicago & Midwest Storm Chasers pic.twitter.com/M77R0OXqSF — WeatherNation (@WeatherNation) December 16, 2021

El sistema de tormentas llegó inmediatamente después de los devastadores tornados del fin de semana pasado que atravesaron estados como Arkansas, Missouri, Tennessee, Illinois y Kentucky, causando la muerte de más de 85 personas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de fuertes vientos y tornados para un área que se extiende desde Nuevo México hasta la parte superior de Michigan, incluidos Wisconsin e Illinois. Se registraron ráfagas de hasta 129 kph (80 mph) en Texas Panhandle y el oeste de Kansas.

El video publicado por la Patrulla Estatal de Nebraska mostró un gran camión volcado frente a un policía en la Interestatal 80 cerca de Lincoln el miércoles por la tarde. El conductor no resultó lesionado. Troopers have responded to a number of high profile vehicles tipping over during today’s high winds and severe storms.



This one happened right in front of a trooper on I-80 in Lincoln at about 3:30 pm.



Thankfully the driver was wearing a seat belt and was not injured. pic.twitter.com/liJTqp8pCX— Nebraska State Patrol (@NEStatePatrol) December 16, 2021

El sistema de tormentas estalló en las llanuras desde Colorado, donde los fuertes vientos cortaron la energía, cerraron caminos y carreteras y retrasaron o cancelaron cientos de vuelos.

Se espera que los vientos y las tormentas se muevan rápidamente hacia el este. Después, los meteorólogos esperan que las temperaturas desciendan, con temperaturas bajo cero en las llanuras del norte.

