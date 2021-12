El Barcelona buscará pescar en el Manchester United en el próximo mercado de fichajes: Estos son los nombres que gustan

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Manchester United cuenta con muchas figuras dentro de su plantilla, pero algunas de ellas no están del todo satisfechas por la cantidad de minutos que están jugando en la actualidad. Sumado a esto hay algunos casos dentro del club que están en vencimiento de contrato.

El Barcelona, conociendo esto y tomando en cuenta sus limitaciones económicas, podría aprovechar para fichar jugadores en los ‘Red Devils’.

Jugadores como Cavani están en el radar del conjunto blaugrana por la necesidad inminente de conseguir un delantero que te aporte goles. Luego de la lesión de Braithwhite y el anuncio del retiro de Sergio Agüero, el delantero uruguayo, que además podría llegar gratis, pinta como una gran alternativa.

Cavani sería la opción del Barcelona para sustituir al 'Kun' Agüero… 😯 #Fichajes pic.twitter.com/RuiirvnbYO — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 14, 2021

Sin embargo, no es el único futbolista que despierta la atención del Barcelona, pues hay figuras como Anthony Martial e incluso Marcus Rashford que estarían buscando un cambio de aires y un Barcelona en busca de estrellas alternativas no sería una mala opción. 📂 | Caso Anthony Martial y una supuesta llegada al FC Barcelona.



• Jugador de 26 años

• Descontento con su poca participación en el United

• Su agente ya dijo que desea salir en Enero

• Jugador polivalente

• Una cesión pura o cesión + opción de compra no la veo mal pic.twitter.com/xTaMwhh7w6— WEST FÚTBOL (FCB)  (@WestFutbolFCB) December 10, 2021

El inglés ya había interesado en el Barcelona en el pasado e incluso intentaron ficharlo, pero finalmente terminó quedándose en el United, pero ahora la realidad que vive el inglés es diferente y no vería con malos ojos abandonar su país en busca de un nuevo equipo que le de muchos minutos. El Barcelona intentó fichar a Rashford hace tres años, pero este decidió quedarse.



Ahora, que no hay acuerdo para renovar al inglés, se plantea salir. El PSG ya se ha interesado, pero Rashford no vería mal ir a Barcelona.



Confía en que el Barcelona siga en la élite. https://t.co/GKflTGu0ug— Manuel Sánchez Gómez (@ManuSanchezGom) December 17, 2021

Tanto Martial como Cavani han visto una reducción considerable en la cantidad de minutos jugados esta temporada. Eso aunado a la llegada de Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho, por quien pagaron más de 100 millones de dólares, complica aún más la posibilidad de jugar del francés y del uruguayo.

Por otra parte el arribo de Amed Diallo, una joven promesa que se consagró en Atalanta, amenaza la continuidad de Rashford, quien ha perdido protagonismo en el 11 inicial por las lesiones que ha sufrido últimamente.