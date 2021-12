Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo confiesa que tuvo que ir de emergencia al hospital

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ale Capetillo vivió uno de los sustos más grandes desde que se mudó vivir sola a Madrid, España, en donde se encuentra realizando algunos proyectos profesionales y estudiando desde principios de 2021. Sin embargo, luego de acudir al evento de una amiga comenzó a sentirse mal, motivo por el cual tuvo que ingresar de urgencias al hospital.

Fue durante una serie de videos compartidos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo compartió los detalles de su inesperada visita al hospital, la cual se debió a una serie de repentinos malestares que comenzó a sentir prácticamente de la nada, lo que la hizo pensar que podría tratarse de un caso positivo de COVID-19.

“No sé qué me pasó, aparte escaló súper rápido. El chiste es que fui a un evento y estaba bien y de la nada, en la noche, empecé a sentir frío en los huesos de los pies hasta la espalda, empecé a sentir frío congelado. Me empezó a doler el hueso y dije: ‘Algo está pasando’“, narró la influencer de 22 años.

De acuerdo con los síntomas que describió, sentía escalofríos que incluso le provocaban dolor al realizar movimientos y “cada vez iba escalando más“, por lo que llegó a su casa y confirmó que no era normal.

Tras checar su temperatura confirmó que tenía fiebre alta, pero aumentó su preocupación al descubrir que tenía 39° C, con lo que sintió que se “estaba derritiendo”. Fue entonces cuando decidió llamar a sus papás en México para comentarles lo que estaba ocurriendo y fueron ellos quienes le pidieron ir inmediatamente a un hospital.

“Les marqué a mis papás y me dijeron: ‘Te vas ahorita al hospital’. Yo no quería, le tengo pavor a los doctores y a los hospitales y más estando lejos de mi familia. Pero mis papás me dijeron que me fuera”, agregó.

Y fue en el nosocomio en donde le practicaron las primeras pruebas con las que lograron descartar que se tratara de Coronavirus, pues salió negativa en ellas.

Luego del gran susto que pasó Alejandra Capetillo, los médicos diagnosticaron que solo se trata de una fuerte gripa, por lo que con unas horas de descanso y los cuidados pertinentes seguramente volverá a sentirse como nueva.

“Gracias a Dios negativa en covid. Aun así, tengo una de esas gripas monumentales, pero voy con puro tecito mejorando“, dijo durante sus más recientes historias, en donde agradeció las muestras de cariño y preocupación, además de compartir algunos detalles más.

