Gustavo Alvite, compadre de Vicente Fernández, asegura que el cantante no murió el 12 de diciembre

El pasado 12 de diciembre el mundo de la música se vistió de luto con la muerte de Vicente Fernández, quien permaneció hospitalizado durante cuatro meses a la espera de un milagro que lo ayudara a recuperar la salud; sin embargo, su familia podría haber mentido sobre la fecha real en que su corazón dejó de latir, según lo dio a conocer Gustavo Alvite a través de su página de Facebook.

En el escrito que fue publicado junto a una fotografía de antaño en la que aparece el locutor posando a lado del “Charro de Huantitán”, se puso en duda el día en que se anunció la muerte del cantante, pues la familia habría decidido utilizar esta fecha para impactar aún más sus admiradores por tratarse del día en que se venera a la Virgen de Guadalupe.

“Le platico esto la noche del domingo 12 de diciembre, fecha “oficial” del fallecimiento de mi amigo por más de 50 años, Vicente Fernández Gómez“, escribió Alvite.

Como parte de la reflexión en la que recordó importantes anécdotas, el compadre de Vicente Fernández sorprendió al señalar que le “pega” la forma en que la familia del cantante decidió utilizar la fecha para crear “sensasionalismo” y que aún tiene muchas cosas que platicar de esa historia, pero no piensa hacerlo… al menor por ahora.

“La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para ‘que impacte más’, me ‘pega’ en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece”. Gustavo Alvite

Y destacó que desde hace algunos años Vicente Fernández ya no decidía sobre su vida debido a los graves problemas de salud que lo obligaron a tomar la decisión de retirarse de manera digna, situación que él mismo le confesó en alguna ocasión.

“-Tavo, ya no quiero salir a un escenario porque me da pena– me dijo la última vez que lo vi. Cuanta admiración, ¡todavía más!, sentí por él. Yo viví sus encierros antes de las actuaciones importantes. -como un lobo- me decía”, agregó al escrito.

Asimismo, recordó que tuvo la fortuna de acompañarlo a muchos lugares dentro y fuera del país, pero no dudó señalar abiertamente a Gerardo Fernández como responsable de su distanciamiento, pues ya no quería tener otra discusión como la que tuvieron en alguna ocasión.

“Le ordenaron a Juan José, su asistente, que no me lo pasaran en el celular. Lo aislaron. Decidieron desde entonces por él. Ya no nos comunicamos más. Mis amigos me decían – ¡ve a buscarlo! -. Nunca fui. Ya había tenido un altercado con Gerardo, su hijo y no había necesidad de otro“, expresó.

También aseguró que el estar lejos de los escenarios, de su público y los aplausos, habría sido lo que aceleró sus males.

“Todavía nadie me cree que sus profundas emociones agravaron sus padecimientos. Ya había satisfecho y desbordado sus sueños y su fortuna, pero tenía una gran necesidad del reconocimiento de aquellos por los que se partió el alma cantando. Ya no quería riqueza. Necesitaba el calor de la familia que dejaba largo tiempo por su oficio. Su proximidad. Quería ser el ‘Tata‘”.

Finalmente se dirigió a su querido amigo, quien seguramente habría tomado otra decisión sobre su destino final, menos fría, vana y enfocada en la mercadotecnia:

“Tú debiste decidir hasta el final, hasta tu velorio, tal cual lo dijiste aquella noche de la inauguración de la arena VFG. Desde que te conocí me di cuenta que tú sabías cómo, cuándo, a qué hora, con quién, cuánto, por qué y para qué. Nunca buscaste la teatralidad, el relumbrón ni el sensacionalismo“, puntualizó.

