Alejandro Fernández rompe en llanto durante el primer concierto tras la muerte de su padre

A seis días de la muerte del ícono de la música mexicana, Vicente Fernández, “El Potrillo” tuvo la noche del viernes 17 de diciembre un inolvidable encuentro con sus fans en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, en donde vivió emotivos momentos junto a su hijo, Alex Fernández.

En el primero de tres conciertos consecutivos que ofrecerá en el recinto, Alejandro celebró la vida y legado musical del patriarca de la familia, quien murió el domingo 12 de diciembre, y recordó con entusiasmo que el último escenario que pisó “Chente” fue este de su ciudad.

“Qué bonito es estar aquí en mi Guadalajara linda y querida, gracias, mucha ha sido la espera. Muchos hemos sufrido, algunos se nos han ido. Quiero que sepan que la última vez que mi padre pisó un escenario fue justamente aquí, el Auditorio Telmex; celebremos su vida y su música con un aplauso que llegue hasta el cielo“, pidió el intérprete, quien arrancó el espectáculo minutos antes de las 22:00 horas, ante 9 mil personas que acudieron a la velada.

Como era de esperarse, sus seguidores respondieron de manera emotiva a la petición coreando cada uno de sus temas y entregándose a los recuerdos.

Aquella noche que “Chente” cantó en dicho escenario fue el 5 de marzo del año pasado, precisamente en uno de los últimos conciertos que ofreció Alejandro antes de hacer una pausa forzada por la pandemia.

“El Charro de Huentitán” sorprendió en esa ocasión al público que disfrutaba el festín del “Potrillo”, pues ofreció algunos palomazos como “El Rey” y “La Derrota”.

Tras recordar a su papá, “El Potrillo” dejó en claro que es uno de los consentidos del público jalisciense, como lo demuestran los casi 30 shows, siempre abarrotados, que ha hecho en el Telmex, donde anoche brindó más de una treintena de canciones.

Otro momento emotivo en la velada llegó cuando Álex “El Heredero”, hijo de “El Potrillo”, subió al entarimado a cantar a dueto melodías como “Mujeres Divinas” y “El Tiempo No Perdona”, con la que los Fernández no pudieron evitar llegar a las lágrimas. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

