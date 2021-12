Polémico video de Vicente Fernández donde dice que Alejandro Fernández y Vicente Fernández Jr. no iban a verlo con frecuencia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mientras la familia de Vicente Fernández comienza a recuperarse de todo lo que implicó el recibir a los fanáticos del cantante en su Rancho Los Tres Potrillos, ha comenzado a circular en redes sociales un video donde parece Vicente Fernández diciendo que sus hijos Vicente Fernández Jr. y Alejandro Fernández no visitaban al cantante muy a menudo.

“Mira, Gerardo no hay día que no venga a comer conmigo. Vicente y Alejandro no se paran. Es un sentimiento que tengo asimilar, pues son mis hijos y ellos sabrán por qué no vienen ¿no?”, se le escucha decir a Vicente Fernández sobre si sus hijos Vicente Fernández Jr. y Alejandro Fernández iban hasta su residencia a pasar rato con él.

Justo su hijo Alejandro Fernández publicó un video también, donde expresa que hay que aprovechar a los padres mientras estén vivos con un tierno video de varios momentos que pasó al lado de su padre Vicente Fernández. “Y sólo queda decir que amén y aprovechen cada segundo a sus seres queridos.

Recuérdenles cuán importantes son para ustedes y disfrútenlos a diario.

Yo siempre disfruté al mío”. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

Un día antes que se conociera la noticia de la muerte de El Charro de Huentitán, Alejandro Fernández se quebró en pleno escenario por la delicada situación en la que se encontraba su padre. Mientras, su hermano Vicente Fernández Jr. se encargaba de todos los detalles del funeral.

Este último también ha hecho varias publicaciones en su cuenta de Instagram recordando con mucho cariño a quien en vida fuese su padre. El propio Vicente Fernández Jr. salió a atender a la prensa y a los fanáticos que se apostaron en las puertas del Rancho los Tres Potrillos para darle el último adiós a Vicente Fernández. View this post on Instagram A post shared by Chicapicosa (@chicapicosaa)

Lo cierto es que, tanto Alejandro Fernández como Vicente Fernández Jr. siempre han estado hasta el tope de compromisos laborales. A pesar de las palabras de Chente, siempre se han dejado ver como una familia muy unida. De hecho, hasta el último momento del funeral, su viuda Doña Cuquita, estuvo acompañada de sus cuatro hijos, incluyendo a Gerardo Fernández, Alejandra Fernández, sus nietos y bisnietos. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Sigue leyendo:

VIDEO: Viuda de Vicente Fernández hace discreto desaire a la pareja de su hijo

VIDEO: Lupillo Rivera confiesa que Belinda arruinó su tatuaje de Vicente Fernández

VIDEO: Esta fue la última voluntad de Don Vicente Fernández