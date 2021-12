Poncho De Nigris sufre accidente en carretera de Monterrey: “Estamos vivos de milagro”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tremendo susto el que pasó Poncho De Nigris durante las primeras horas del pasado sábado, cuando el chofer que manejaba su camioneta se quedó dormido y estuvo a punto de provocar una tragedia. Por fortuna, tanto el influencer como sus acompañantes, salieron ilesos del percance.

De acuerdo con la información proporcionada por el regiomontano, todo sucedió alrededor de las 3 de la mañana del sábado 18 de diciembre mientras viajaba de regreso a Monterrey, Nuevo León, luego de ofrecer un show en Saltillo, cuando el conductor perdió el control del vehículo y se impactó en tres ocasiones contra un muro de contención de la carretera.

“En la madrugada tuvimos un accidente en la carretera Saltillo/Monterrey. El chofer se quedó dormido, chocamos contra el muro de contención, estamos vivos de milagro con la cantidad de tráileres que venían a alta velocidad“, escribió en un mensaje publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, junto a un video en el que explicó lo que había sucedido.

Luego de ausentarse de las redes sociales durante el sábado, la mañana de este domingo retomó su perfil social para revelar algunos detalles del accidente que estuvo a punto de costarle la vida.

“Veníamos de regreso de Saltillo a Monterey a las tres de la mañana, íbamos platicando y yo no había tomado nada porque no me gusta tomar en los shows para salir bien y saber cómo está toda la onda”, explicó.

En la serie de videos destacó que la carretera por la que transitaban es una de las más peligrosas debido a la cantidad de curvas, tráfico y camiones pesados, por lo que fue un verdadero milagro que salieran con vida.

“De repente veo la camioneta que se va, volteo a ver al chofer y como que cabeceó y se quedó así (dormido). No reaccionó casi nada y pegamos con el muro de contención, lo bueno fue que no se amarró la camioneta. Pegamos una vez y se despertó, ya estaba medio noqueado. Pegamos otra vez y la camionera giró, de puro milagro no nos volteamos y nos quedamos en medio de la carretera porque venían los tráileres de bajada con carga y ni se frenan, esos te llevan. Rebotamos tres veces, alcanzó a frenar y ya estaban las bolsas de aire. Volteo para atrás y pensé que ahí venia el golpe de un tráiler y ese ya te deshace“, narró.

Tras la oportuna reacción, el chofer logró maniobrar a tiempo; aunque confiesa, por un momento pensó que moriría sin conocer a su hijo Toñito, quien nacerá en los próximos meses, además de recordar a sus otros tres hijos, Ivana, Alfonso e Isabella, así como de su esposa Marcela Mistral.

“Antes de pegar pensé en la familia, en los niños, en Marcela, en Toño y en dos segundos pensé en todo“, agregó.

Y aunque no es la primera vez que recibe un “aviso de arriba” agradeció esta nueva oportunidad de poder regresar a lado de su familia.

“Tiene un mensaje de arriba y estamos bien cuidados y bien bendecidos. Tengo un angelote, es un milagro y me pude haber muerto. Sí fue un milagro que estuviéramos todos vivos y sanos“, puntualizó.

