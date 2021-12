Rapero es apuñalado: Caos en otro festival musical, ahora en el corazón de Los Ángeles

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Semanas después de que varias personas murieron durante un festival musical en Houston, el caos y la violencia se hicieron presentes en otro show similar, esta vez en Los Ángeles, donde hubo desorganización, peleas, un incidente de apuñalamiento y caos general.

El show de 12 horas llamado “Once Upon a Time in LA” y programado en tres escenarios alrededor del Estadio Banc of California, en el área donde también se ubican el Memorial Coliseum y la Universidad del Sur de California, se terminó prematuramente y con fuerte presencia policial.

#Sky9 was over Banc of California Stadium where one person was stabbed at the Once Upon A Time In LA music festival. The victim was transported to the hospital, according to LA City Fire Department. pic.twitter.com/3On5Q6JnIm — CBS Los Angeles (@CBSLA) December 19, 2021

Aunque las autoridades no habían dado detalles, Los Angeles Times reportó que una persona fue apuñalada en el cuello y que se trataba del rapero Drakeo the Ruler, cuyo verdadero nombre es Darrell Caldwell, quien se encontraba en condición crítica. El ataque en su contra aparentemente fue detrás del escenario (backstage).

No se indicó si había más heridos.

LA rapper Drakeo The Ruler was reportedly stabbed in the neck at “Once Upon A Time In LA” festival earlier tonight.



Prayers up for Drakeo.🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/ittTIDZlHq — Hip Hop Ties (@HipHopTiesMedia) December 19, 2021

Caldwell tiene antecedentes criminales al haber estado involucrado en un asesinato en 2016, informó el Times.

El incidente al parecer ocurrió antes de que se presentara la mayor estrella del festival, Snoop Dogg, quien nunca apareció para actuar posiblemente debido al ataque. People hopping over the vip fence just to get out of #onceuponatimeinla once upon a time in la … #la @CBSLA @ABC7 stabbing at the show pic.twitter.com/RYJoaisj8G— Bryan (@HeelTurn21) December 19, 2021

Ya para entonces muchos de los miles de asistentes trataban de retirarse del lugar por la presencia de helicópteros sobrevolando la zona y tal vez teniendo en mente la tragedia del festival Astroworld en Houston, donde 10 personas murieron asfixiadas mientras se presentaba el rapero Travis Scott el mes pasado. One helicopter, bad. Two helicopters, well it’s LA 😈#onceuponatimeinLA #fyrefestival #fyrefestival2 pic.twitter.com/uEZ6WinR0s— Gregg Snowden (@gsnow311) December 19, 2021

El festival “Once Upon a Time in LA’ tenía un elenco de decenas de artistas para actuar en tres escenarios, incluyendo Ice Cube, YG y 50 Cent. Pero desde varias horas antes de su suspensión, muchos asistentes se quejaban en redes sociales de la desorganización en el evento, incluyendo retrasos en el programa de artistas y lentitud en las filas de alimentos y bebidas.

Algunos expresaron alivio tras alejarse del lugar incluso antes de que comenzara el caos y y se reportara el apuñalamiento.