Livia Brito presume su retaguardia al hacer sentadillas en el patio de su casa

Para Livia Brito cualquier lugar es bueno para ponerse en forma, y así lo dejó ver ahora en sus redes sociales, al publicar un par de videos que la muestran en el patio de su casa (al parecer en la noche), luciendo su retaguardia y usando ajustados leggings mientras realiza sentadillas, con una voz masculina que se escucha decir “Hey, no te rindas, regresa”.

La estrella de la telenovela “La desalmada” es imagen de una conocida marca de ropa deportiva, y en uno de sus posts en Instagram modeló un conjunto de color gris, complementando todo con el mensaje “La vida te da cosas inesperadas, a veces buenas, a veces malas, pero siempre vienen con aprendizaje, disfrútalo, TODO PASA!” View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

Livia también compartió con sus fans un clip en el que muestra mucho de lo que hizo en sus recientes vacaciones en la Riviera Maya. Así, se le puede ver con una amiga, en restaurantes, centros turísticos y un exclusivo resort. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

