Livia Brito revela qué actor de ‘La Desalmada’ la sorprendió por besar muy bien: “Lo recomiendo”

Livia Brito causó revuelo al confesar con qué actores se ha dado los mejores y peores besos de telenovela, pero la sorpresa fue que casualmente con ambos compartió créditos en su más reciente proyecto, ‘La Desalmada’.

Fue durante una entrevista para el programa de YouTube ‘Pinky Promise’, en donde la actriz de origen cubano accedió a realizar una divertida dinámica de preguntas y respuestas, en donde la cuestionaron sobre cuál ha sido su peor y mejor beso de telenovela. Pero eso no fue todo, ya que el reto consistía en revelar los nombres, así como dar una explicación, y en caso de no cumplir debería aceptar un castigo, por lo que definitivamente decidió contestar abiertamente.

Por supuesto, decidió empezar con la parte más difícil y revelar cuál ha sido su peor beso, a lo que respondió si dudar que fue en la telenovela ‘El Triunfo del Amor’ que fue la primera telenovela que hizo; sin embargo, poco después rectificó y decidió compartir un segundo mal beso.

“En mi última telenovela, en La Desalmada, también yo decía: ‘¿Es en serio?’. Te lo juro, yo decía amigo, pero abre un poquito la boca“, y agregó que fue tan mala actuación que incluso llegó a pensar que le olía mal la boca, pero poco después su compañero, de quien se negó a revelar el nombre, le confesó por qué no se atrevía a besarla.

“Era que tenía muchísima pena y ya después platicamos y me dijo: ‘Es que me moría de pena, discúlpame’. Porque no era actor, no voy a decir quién es porque no es profesional decir el nombre“, añadió.

Mientras que el mejor beso de telenovela mencionó que en la terna se encuentra José Ron, con quien también protagonizó ‘Muchacha Italiana Viene a Casarse'”, pero quien definitivamente se lleva el primer lugar es nada menos que el actor Eduardo Santamarina, quien dio vida al villano de ‘La Desalmada’.

“De verdad, Ron besa muy bien, sabe besar muy bien, e increíblemente tuve muy pocos besos, pero besa súper bien Lalo Santamarina, muy bien”. Livia Brito

Y recordó un poco de la escena en que logró comprobar la técnica del esposo de Mayrín Villanueva a la hora de realizar escenas de besos apasionados, motivo por el que incluso lo recomienda.

“Él estaba soñando que me besaba y salía La Desalmada, era una alucinación del personaje de Octavio, me tocó besarme con él y yo dije: ‘¡Ay señor besa muy bien!’ Lo recomiendo, sí“, respondió.

Para finalizar, describió cómo deben ser los besos actuados y cuál es el secreto para que se vean reales, confesando que a veces le han dado ganas de besar a quien tiene a un lado.

“Es muy diferente cuando te besan con nervios, o como muy tensos porque a veces se ponen muy nerviosos. Se siente cuando ponen los labios todos duros a cuando ya se relajan y sale bonito el beso. Hay besos de telenovela que se ven muy feos y otros que se ven como muy bonitos, hasta dan como ganas de besarte acá con el chamacón que tienes a lado.“

