México sale de la élite en el ranking FIFA y sucumbe ante los logros de Estados Unidos

La selección mexicana cierra el año por debajo de Estados Unidos y fuera del top 10 del ranking FIFA. El conjunto dirigido por Gerardo Martino pagó caro sus derrotas en las últimas jornadas de eliminatoria y le hicieron perder a El Tri su puesto en la élite del fútbol mundial.

Para el mes de octubre México lideraba el ranking FIFA en Concacaf. Sin embargo, El Tri finalizará el año por debajo de los estadounidenses. El conjunto dirigido por Gregg Berhalter cierra un 2021 magnífico con 1828.45 puntos. Este registro les permite colocarse en el decimoprimer puesto del ranking mundial.

Win No. 1️⃣7️⃣ for 2021 🇺🇸 pic.twitter.com/qgAAksarLO — U.S. Soccer MNT (@USMNT) December 19, 2021

Por su parte, la selección mexicana obtuvo 1638.3 puntos. Estos números lo ubican segundo en Concacaf y decimocuarto a nivel mundial. Finalmente muy rezagados quedan Canadá, Costa Rica, Jamaica y Panamá. 🇧🇪 Belgium end a fourth straight year on top 🥇

🇨🇦 Canada are 2021's 'Most Improved Side' 🥇



📈 Check out the year's other big winners in the final #FIFARanking of 2021 👇— FIFA.com (@FIFAcom) December 23, 2021

Bélgica marca la pauta en el mundo

A un año del Mundial de fútbol, la selección belga cierra el año en lo más alto del ranking FIFA. Los dirigidos por Roberto Martínez obtuvieron 1828.45 puntos. Europa domina el top 10 con 8 selecciones dentro de los primeros lugares. Las únicas dos selecciones que no son del viejo continente son Brasil (puesto 2) y Argentina (puesto 5). 🇧🇪🔝 Belgium finish 2021 top of the FIFA Ranking



💪 The @belgianreddevils thus claim the title “Team of the Year” for the fourth time in a row#ranking #fifa #fifaranking #soccer #foothball #worldranking #nations #belgium #number1 #year2021 #JeetBig



Content by @FIFAWorldCup pic.twitter.com/FAWyMeaPpR— JeetBig (@Jeetbigofficial) December 23, 2021

Finalmente, como dato curioso, la poderosa Alemania que viene de quedar campeona en el Mundial de Brasil 2014, no figura entre las diez primeras selecciones. Los alemanes se ubican en el decimosegundo puesto por detrás de Estados Unidos.

