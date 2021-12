Los mexicanos aman a Marcelo Flores: el futbolista del Arsenal saltó una valla para tomarse fotografías y firmar autógrafos [video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todo parece indicar que está muy cerca de nacer un nuevo ídolo en la selección mexicana. Hay mucha expectativa alrededor de Marcelo Flores, futbolista del Arsenal de Inglaterra que cada vez está teniendo más participación con El Tri. Gerardo Martino lo hizo debutar ante Chile y los aficionados aztecas celebraron su participación con México.

A pesar de que en la previa se hablaba de su posible titularidad contra Chile, el “Tata” prefirió dejarlo en el banquillo de suplentes. Marcelo Flores recibió la oportunidad de jugar en el minuto 83 y los aficionados presentes en Q2 Stadium de Austin, Texas, lo recibieron con una gran ovación. Arsenal U-18 player Marcelo Flores makes his international senior debut for Mexico 🇲🇽



(via @TUDNUSA)



pic.twitter.com/gm97R5IGDJ— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 9, 2021

El Tri no pasó del empate contra Chile, pero luego de que el árbitro principal pitara el final del encuentro, los espectadores tenían un objetivo claro: conseguir una fotografía o un autógrafo de la joven promesa del Arsenal de Inglaterra.

En este sentido, Marcelo Flores demostró su sencillez al atender el llamado de los aficionados. Al joven futbolista no le importó tomarse el tiempo para tener un caluroso encuentro con los aficionados del estadio. No deja de llamar la atención la popularidad que ha adquirido este futbolista que solo ha jugado unos diez minutos con México. ¡El nuevo ídolo! La afición pidió a Marcelo Flores que se acercara para dar autógrafos. Él brincó la valla, firmó, dio fotos y luego… ¡hasta en el lobby lo interceptaron! 🔥🙌



🎥 @jmteran #LaUltimaYNosVamos | #CaminoAQatar pic.twitter.com/d92S0n8ifh— TUDN MEX (@TUDNMEX) December 9, 2021

Marcelo todavía no es de México

A pesar de haber debutado con la selección mayor, este partido no es de carácter oficial. Un caso similar al de Julián Araujo, futbolista que jugó un amistoso para Estados Unidos, pero esto no le privó de la oportunidad de defender los colores mexicanos. En este sentido, Marcelo Flores todavía tiene la oportunidad de defender la camiseta de Canadá o Inglaterra. Marcelo Flores made his Mexico debut overnight, coming on as a late substitute during a 2-2 draw with Chile. pic.twitter.com/jfuG5SvI6c— Charles Watts (@charles_watts) December 9, 2021

