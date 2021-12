“No paraba de llorar”: así fue el reencuentro de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio luego de tres años sin verse

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una de las amistades más longevas de Hollywood es sin lugar a dudas la de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, quienes protagonizaron la icónica cinta “Titanic” en 1994 y desde entonces se mantienen muy unidos. No obstante la pandemia por coronavirus hizo que por casi tres años no pudieran verse en persona, algo que cambió recientemente y que la actriz contó en una reciente entrevista. ¿Cómo se vivió el reencuentro? Aquí te lo contamos.

En entrevista con The Guardian, la ganadora del Oscar reveló que luego de mucho tiempo de espera finalmente pudo reencontrarse con su amigo en lo que calificó como una reunión “desgarradora”.

“No podía dejar de llorar”, ha reconocido la actriz de 46 años. “¡Le conozco de hace medía vida!“, añadió Kate Winslet, protagonista de historias como “Una pasión secreta” y “Más allá de la montaña”.

De acuerdo con la famosa, ha sido gracias a que cada uno reside en diferentes partes del mundo (Nueva York y Londres, respectivamente) que su reencuentro se hizo cada vez más difícil de concretar: “No hemos podido salir de nuestros países. Como tantas amistades en todo el mundo, nos hemos echado de menos debido a la pandemia“.

Además de hablar sobre su reunión, Kate hizo un viaje al pasado y recordó cómo fue trabajar con Leonardo DiCaprio para la película “Titanic”: “Durante el ese rodaje yo cumplí 21 años y Leo, 22” ha recordado la actriz. “No fue agradable para ninguno de nosotros, pero, al menos, estábamos juntos”, apuntó.

Luego del éxito rotundo de dicha cinta, los actores no volvieron a encontrarse hasta el rodaje de Revolutionary Road, donde interpretaron a una pareja casada que luchaba por su relación. Y aunque en repetidas ocasiones se les ha cuestionado sobre una posible relación, han dejado claro que solo son amigos: “Es mi gran amigo. Estamos unidos de por vida”, añadía la actriz. View this post on Instagram A post shared by fuckin' my life (@pinkgfh)

