Horóscopo: qué será de tu semana del 27 de diciembre al 1 de enero de 2022

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR. A planificar un merecido descanso en familia. Ponga las obligaciones cotidianas en segundo plano. Un amor a la vuelta de la esquina.

DINERO. Nada está en su sitio habitual, pero usted resiste las dificultades sin perder el buen humor. Más libertad de efectivo.

CLAVE DE LA SEMANA. Si su mente y su cuerpo piden que frene… trate de frenar.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR. De reunión en reunión, su alegría será genuina. Con Venus en Capricornio conseguirá unir la armonía de su pareja con el éxito social.

DINERO. Luchas de poder que en vez de asustarlo ahora lo estimulan y divierten. Se dispersará menos que de costumbre.

CLAVE DE LA SEMANA. Audacia y convicción serán los mejores recursos de este momento.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR. Las penas de amor durarán poco. Enfrascarse de lleno en el trabajo le hará olvidar lo demás. Será cuestión de empezar el año con ilusiones.

DINERO. Sume otras fuentes de ingreso a las actuales. Gracias al equipo comparte la responsabilidad y estará contenido.

CLAVE DE LA SEMANA. Renace el deseo. Atracción fulminante en puerta.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR. Un afecto profundo lo vuelve a jaquear. Bajo el influjo de Venus en signo opuesto, tiende a ofenderse con facilidad. Trate de no juzgar.

DINERO. Buenas noticias para los que trabajan por su cuenta y bastante suerte para aquellos que están en relación de dependencia.

CLAVE DE LA SEMANA. Solicite ya ese apoyo financiero que necesita para afianzarse.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR. No le conviene evadirse, mejor ponga en orden sus sentimientos. Los que están solos hallan oportunidades. En vías de reconciliación.

DINERO. No siempre las opiniones ajenas llegan con buena intención. Tome lo que le dicen de parte de quien venga.

CLAVE DE LA SEMANA. Respete las jerarquías. No confronte con el poder.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR. Recupera las ganas y se lo ve a sus anchas en pareja, satisfecho con su entorno. Tiempo de definir situaciones sentimentales.

DINERO. Apueste por un amigable final de ciclo si su trabajo no lo conforma. Decida lo que decida, será lo mejor.

CLAVE DE LA SEMANA. Preserve su capital, invierta sólo una parte de las reservas.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR. Cuando crea terminada una batalla personal, otra empezará. No es tiempo de romanticismo. A mayor objetividad, mayor resistencia a la crisis.

DINERO. Descarte propuestas de riesgo. Si tiene una carta de triunfo en la mano, ocúltela, ya la mostrará cuando sea oportuno.

CLAVE DE LA SEMANA. Si presiona para obtener lo que quiere, habrá consecuencias.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR, La vida social es su fuerte de la semana. Le irá mejor en los encuentros de amigos que en las citas románticas. No insista, tendrá su revancha.

DINERO. Activo al máximo. Alterne trabajo con descanso para no perder el equilibrio. No sólo hará dinero, también logros.

CLAVE DE LA SEMANA. No dependa de gente inconstante, puede hacerlo solo.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

AMOR. Rotas cadenas. Dejará atrás esas complicaciones sentimentales que lo abrumaban. Más seguro entre los suyos que en el mundo exterior.

DINERO: Buen ojo para las oportunidades. Saca ventaja gracias a su capacidad y a las buenas relaciones con la gente.

CLAVE DE LA SEMANA. Pruebe alejarse, busque un afecto libre de presiones.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/01

AMOR. Con Mercurio y Venus en su signo a la pasión se le suma una tierna complicidad. Sin oportunidad de aburrirse, días de constante celebración.

DINERO. Ganancia segura. Se resuelven –por fin– problemas de trabajo. Delegue cuanto pueda las tareas secundarias.

CLAVE DE LA SEMANA. No se apresure o perderá eficacia al actuar.

ACUARIO

21/1 al 19/2

AMOR. Perdido, sin saber qué camino tomar en asuntos sentimentales algo confusos. Pida ayuda a esos amigos que afectivamente están asentados.

DINERO. Múltiples desencuentros con alguien que pretende manipularlo. Más le vale ser tolerante o quedará fuera del juego.

CLAVE DE LA SEMANA. Si los negocios marchan a ritmo bastante lento, tenga paciencia.

PISCIS

20/2 al 20/3

AMOR. No seguirá postergando decisiones sentimentales. Muy buena estrella, protección y guía. Feliz junto a gente poco convencional.

DINERO. A veces mejor no pensar mucho y concentrarse en actuar. No confíe ciegamente en lo que le dicen sus colegas.

CLAVE DE LA SEMANA. Cancele esos gastos superfluos que no aportan.

Por Kirón

