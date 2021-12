Pacquiao hizo una reveladora confesión sobre su debut en el boxeo: ‘Era pobre y quería comer’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Manny Pacquiao ha manifestado en varias oportunidades que ha surgido desde abajo y que cuando era joven pasó mucho trabajo, sin embargo, recientemente confesó que inició dentro del mundo del boxeo de forma ilegal.

Para poder boxear tuvo que mentir y así poder tramitar una licencia falsa que le permitiera pelear de forma profesional. De hecho, como relata en su autobiografía ‘Pacman: My Story of Hope, Resilience, and Never Say Never Determination’ al principio no tenía casi trabajo y que por la necesidad se vio tentado a pedir limosna.

#Boxeo Manny #Pacquiao presentó su autobiografía, a pocos meses de su retiro, y reveló un hecho inédito de su debut: el filipino tuvo un comienzo de carrera ilegal, ya que mintió en su edad para poder competir. Enterate el por qué.https://t.co/U6qzVTmIjc pic.twitter.com/XV4zF9WEx0— Mundo Poder (@mundopoderok) December 27, 2021

Pero cuando se le presentó la oportunidad de hacer su debut en el boxeo Manny tenía 16 años y la edad mínima permitida eran 18 años así que con la ayuda de un amigo consiguió una licencia falsa con la que pudo hacer su gran debut ante Edmund Enting Ignacio, a quien derrotó por decisión de los jueces en enero de 1995. A los 16 años, Manny Pacquiao debutó en el profesionalismo de forma ilegal y luego de tener que dormir en las calles. https://t.co/GQnto6dHy1— Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) December 24, 2021

Con su primera victoria, confesó que se sintió muy feliz porque además de poder comer tres veces al día, podía ayudar a su mamá. De ahí en adelante se fue construyendo la leyenda que fue Pacquiao en el boxeo.