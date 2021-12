Eddy Reynoso despreció a David Benavidez y reveló a los sorpresivos rivales que buscarán para Canelo Álvarez en el 2022

En los últimos días se ha hablado de las provocaciones que ha hecho el padre de David Benavidez para llamar la atención del Canelo Team. José busca que su hijo se enfrente a Saúl Álvarez, pero Eddy Reynoso salió a responderle categóricamente al sentenciar que bajo ninguna circunstancia se enfrentarán a un peleador que no les interesa.

“Si te fijas en su récord, no le ha ganado a nadie, lo más que ha hecho ha sido ganarle a Anthony Dirrell, que para mí es un campeón que no hizo una gran carrera, por no decir mediocre en las 168 libras”, explicó Reynoso en una entrevista para TUDN.

Figuras de la talla de Julio César Chávez han apoyado la pelea entre Canelo y Benavidez al considerar que el “Bandera Roja” es el único boxeador capaz de generarle peligro al tapatío dentro del ring. Sin embargo, el entrenador de Álvarez recordó las manchas en la carrera del mexicoamericano.

“Muchos tienen sobrevalorado a Benavidez, lo que no mucha gente sabe es que ha sido campeón mundial también, pero le quitaron el título por indisciplina, una vez por doping, y la segunda por el peso (…) Ha agarrado una fama de que Benavidez hace y deshace, que noquea, que tira golpes y que sería el rival más complicado para Saúl, ¿pero a nosotros qué nos deja pelear con él? Ha ganado prácticamente nada. Hace peleas con rivales de clase C”, explicó.

Los próximos rivales de Canelo Álvarez para 2022

Luego de tanta incertidumbre con Ilunga Makabu, Eddy Reynoso reveló las intenciones del Canelo Team para el próximo año. El entrenador de Saúl Álvarez puso sobre la mesa a dos peleadores que quieren enfrentar en 2022.

“Nosotros como campeones tenemos que buscar a los mejores oponentes, peleadores con títulos, que generen expectativas, queremos pelear con Charlo, también está Golovkin”, reveló el entrenador. 'Whether it be at a catchweight, Canelo moves down or Golovkin moves up, the vast majority of boxing fans would pay to see this fight for a third time, that is for sure.' ⚖️



Will We See The Canelo 🆚 GGG Trilogy? 💥https://t.co/NDUfgSwBq5 ✍️#boxing 🥊 #CaneloGGG pic.twitter.com/DdRdb93Hor— Eat Sleep Boxing Repeat (@ESBRBoxing) May 19, 2021

También te puede interesar:

· “Son unas excusas de mierda”: el padre de David Benavidez atacó nuevamente a Canelo Álvarez

· “Cállale la boca a la gente”: el padre de David Benavidez retó públicamente a Canelo Álvarez

· Julio César Chávez Jr. se negó a formar parte del Canelo Team de Eddy Reynoso