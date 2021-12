“Son unas excusas de mierda”: el padre de David Benavidez atacó nuevamente a Canelo Álvarez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Saúl Álvarez sigue siendo el objetivo de muchos peleadores. A pesar de que Canelo ha mostrado su interés de enfrentarse a Ilunga Makabu, otros boxeadores no pierden las esperanzas de enfrentar al tapatío. Entre ellos está David Benavidez, el mexicoamericano que insiste en pelear contra Álvarez a pesar de la negativa del Canelo Team.

Uno de los más críticos ante el rechazo de la contienda ha sido José Benavidez, padre del “Bandera Roja”. José no está satisfecho con los argumentos que ha manifestado Eddy Reynoso sobre la negativa de la pelea. Bajo estas circunstancias, el padre de David volvió a atacar la esquina de Canelo.

“Dicen que David Benavidez no trae nada a la mesa, entonces, ¿qué te dice eso? Están corriendo y tienen miedo de pelear contra él. Es una pelea peligrosa para ellos y no quieren aceptar ese desafío. Son excusas de mierda. Como digo, si estuvieran tan seguros de poder vencer a David, ¿por qué no hacer el día de pago y comprar esa pelea y ganar mucho dinero? Porque vendería muchas entradas“, sentenció en una entrevista para YSM Sports Media.

Muchos ex boxeadores han indicado que David Benavidez es el único peleador capaz de vencer la supremacía del tapatío. A estas afirmaciones se han sostenido leyendas como Julio César Chávez y José Benavidez también cree en las capacidades de su hijo.

“Es un gran duelo pelear contra David. Nadie conoce al chico africano. ¿Estoy interesado en ver esa pelea? No. Hay mucha gente que no quiere ver esa pelea. ¿Por qué Canelo Team peleando hasta el peso crucero y no peleando en 168? ¿Crees que es mejor luchar contra los africanos que luchar contra David? Somos el número uno, y él no quiere pelear por miedo. No entiendo“, concluyó. View this post on Instagram A post shared by David Benavidez (@benavidez300)

