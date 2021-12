AMLO pide el fin de la pandemia en sus tres deseos del año nuevo 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En lo que significó su última conferencia mañanera del 2021, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer sus tres deseos para el año nuevo 2022.

El primero de sus deseos fue que se termine la pandemia de la COVID-19 y que ya no haya más seres humanos fallecidos ni en México ni en el mundo.

“Un deseo es que se termine la pandemia que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia que no se sigan enfermando que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo seres humanos, mexicanos y de otros países del mundo”, señaló.

En su segundo deseo el mandatario mexicano pidió que continúe la fortaleza cultural de México y que los mexicanos se sientan orgullosos de su origen y no renieguen.

“Mi segundo deseo es que continúen la fortaleza cultural de México que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México, que no olvidemos de dónde venimos, que somos herederos de grandes civilizaciones y que eso es lo que nos da fortaleza, identidad, que no reneguemos de nuestro origen del que no sabe no se sienten orgullosos de donde vienen, nunca sabrá hacia donde irá hacia donde se dirigirá”, comentó.

Para su tercer deseo el presidente mexicano pidió que haya menos pobres en México y que los ingresos alcancen para lo indispensable.

“Y lo tercero que deseo es que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos de alimentación y que nadie padezca de hambre, y que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para lo indispensable para lo necesario, para lo básico, y que todos seamos felices pensando, como siempre lo he dicho, que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo”, afirmó.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que en este año 2021 a los mexicanos les fue mejor que en el 2020, pero que en el próximo 2022 va a ser un año “todavía más bueno”.

“Este año nos fue mejor, ese es mi balance, que el año pasado y el que viene va a ser un año todavía más bueno, tengo fe en el porvenir y no hay que perder la esperanza”

El presidente mexicano adelantó que pasará el año nuevo en el estado de Chipas junto con su familia, lugar donde se encuentra su rancho que lleva por nombre “La Chingada”, ubicado en el municipio de Palenque.

