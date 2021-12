El área de Los Ángeles recibe varias pulgadas de lluvia, también nieve y declaran estado de emergencia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de varios años de tremenda sequía en California, la lluvia llegó a la región sur del estado y se quedó toda esta semana final del 2021. Específicamente en el área de Los Ángeles no dejó de caer agua los días miércoles y jueves, y en las zonas altas hubo mucha nieve.

Una de las semanas de mayor precipitación que se recuerde en la región ofreció imágenes literalmente refrescantes para los residentes y los expertos anticiparon más lluvia y nieve para el cierre del año y el inicio del 2022.

El gobernador Gavin Newsom hizo una declaración de estado emergencia para 20 condados debido a la tormenta, incluyendo Los Ángeles, San Bernardino y San Luis Obispo en el sur de California. La mayoría de los otros condados incluidos están en el norte del estado.

En Topanga Canyon, que conecta las costas de Malibu con el Valle de San Fernando a través de las montañas de Santa Mónica, la acumulación de agua causó inesperadas cascadas.

#WATCH: A waterfall rages in Topanga Canyon as a storm brings some much-needed rain to the Southland. https://t.co/VK3mekVu7N



📸: Nathan Evans pic.twitter.com/tLvViE6zfV — CBS Los Angeles (@CBSLA) December 30, 2021

Cerca de ahí, las autoridades tuvieron que intervenir para rescatar alrededor de 50 personas y 7 perros que se encontraban en el área del parque estatal Leo Carrillo en Malibu.

EARLIER TODAY: Fire officials said 22 people and their dogs were rescued after rain caused a creek to overflow in Leo Carrillo State Park in Malibu. https://t.co/G6uQLQEN83 pic.twitter.com/oJ0G26KWJJ — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) December 30, 2021

A lo largo del PCH, la carretera costera, se registraron algunos deslaves. No se reportaron lesionados. A lot of mudslides, rockslides, and street flooding along #PCH and in #Malibu and checkout this mudslide that’s impacted power lines in #PacificPalisades. Lanes are still blocked by mud and #PCH is completely shutdown between Chautauqua and Temescal Canyon @ABC7 pic.twitter.com/ChTwVpKbKx— Josh Haskell (@abc7JoshHaskell) December 30, 2021

El Río Los Ángeles, que en realidad es una estructura artificial casi siempre seca o semiseca, la corriente de agua fue una de las más fuertes que se hayan visto en años recientes. With all the recent rain, the current at the Los Angeles River is heavy. Here is the river in West Long Beach near the Wrigley neighborhood. pic.twitter.com/R9zY0NuSYS— Fernando Haro (@FernandoAHaro) December 30, 2021

Tal vez la imagen que mejor retrata los efectos de la intensa lluvia es la de la estación central de Los Ángeles, Union Station, en donde hubo encharcamientos en los pasillos. LA Union Station is an absolute mess right now. pic.twitter.com/8KFPGrLfM4— Parker Day (@desertflyer) December 30, 2021

El balance de los últimos dos días en el área de Los Ángeles es de más de 5 pulgadas de lluvia en Topanga y Woodland Hills, igual que en Brentwood, y de hasta 7 en Cogswell Dam, en las montañas San Gabriel. En el centro de Los Ángeles se registraron 3.6 pulgadas.

Al norte de Los Ángeles, en la región de Grapevine, la nieve obligó a cerrar la crucial autopista interestatal 5 durante varias horas. El freeway reabrió alrededor de las 5 pm y la circulación era buena. 5 freeway still closed through Grapevine. Plows clearing freeway in Gorman. #latimes #laweather #storm #gorman #5freeway #grapevine pic.twitter.com/wKORax5CXK— Myung Chun (@myung_chun) December 30, 2021

Tristemente, la precipitación en el sur de California y algunas otras partes del oeste del país no incluyeron al área de Denver, Colorado, donde algunos incendios causaron devastación en el Condado Boulder en pleno cierre de año, una absoluta anomalía relacionada con el calentamiento global.

La tormenta sin duda viene a darle al sur de California una muy urgente ayuda de recursos acuíferos, pero la sequía no se ha terminado en absoluto.

Leer más: Caen más de 200 pulgadas de nieve en la Sierra Nevada de California