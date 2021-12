Incendios en Colorado obligan a evacuar a miles de residentes de dos ciudades

Los residentes de dos ciudades del condado de Boulder en Colorado están bajo una alerta de evacuación debido a los incendios forestales provocados por vientos “históricos” de 80 a 100 mph, dijeron las autoridades el jueves.

Al menos seis personas están siendo tratadas por lesiones relacionadas con uno de los incendios, dijo a CNN un portavoz de UCHealth. Kelli Christensen dijo que no había más información disponible sobre los pacientes, que se encuentran en UCHealth Broomfield Hospital.

Las dos ciudades bajo alertas de evacuación inmediata son Louisville y Superior y están a unas 4 millas de distancia, no lejos de la ciudad de Boulder. Se estima que unos 30,000 residentes están bajo órdenes de evacuación inmediata.

El gobernador de Colorado Jared Polis declaró el estado de emergencia por los incendios.

El alcalde Clint Folsom dijo que al menos 200 casas se han visto afectadas en Superior, y al menos 500 en otros lugares, según The Denver Post.

Las autoridades están avisando que se trata de una situación de vida o muerte: “Si se encuentra en el área, actúe rápidamente”, tuiteó la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Boulder a los residentes de Louisville.

Fire Command has issued an order of evacuation for the City of Louisville. If you're in the area, please act quickly. — Boulder OEM (@BoulderOEM) December 30, 2021

Residentes de ambas ciudades han compartido imágenes de los incendios Middle Fork y Marshall cercanos a carreteras y viviendas, en las redes sociales:

“Estamos en medio de una tormenta de viento verdaderamente histórica en el frente, las colinas y el corredor urbano”, dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Boulder.

Se han observado ráfagas de viento generalizadas de 80-100 mph, dijo el servicio meteorológico, y “un puñado de sitios en Rocky Flats han visto varias horas de ráfagas de 100-115 mph”.

Combinados con una humedad relativa por debajo del 20% y condiciones de sequía en curso, los vientos extremos están alimentando la rápida propagación del fuego.

Estos sorpresivos incendios invernales subrayan una nueva frecuencia de fenómenos climáticos extremos.

Here is my personal situation from Louisville, CO. We are evacuating my house. #MarshallFire pic.twitter.com/WDq2zyM8fn— James Dougherty (@DoughertyKMGH) December 30, 2021

Se les ha pedido a los residentes del condado que evacuen rápidamente si ven llamas de uno de los peligrosos incendios forestales.

“Boulder OEM está recibiendo muchas llamadas sobre residentes que ven fuego. SI VE FUEGO, HAY QUE EVACUAR. Vaya al este, vaya al norte, pero váyase de inmediato”, tuiteó la Oficina de Manejo de Emergencias de Boulder. Fast-moving grass fire south of Boulder visible from our office. Multiple wildfires burning across the county.



This is becoming a very high impact wind event for our area, please take it seriously and abide by any evacuation orders from local authorities. pic.twitter.com/5lTNn3M6Hx— NWS Boulder (@NWSBoulder) December 30, 2021

Las advertencias de vientos fuertes están vigentes para partes de Colorado y Wyoming hasta esta noche. Se pronostican vientos sostenidos de 25 a 40 mph con ráfagas superiores a 80 mph.

Se espera que “los vientos más fuertes por debajo de los 6,000 pies estén cerca de la base de las colinas desde Boulder al norte hasta Fort Collins y la frontera con Wyoming”, dijo el servicio meteorológico.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo en un tuit que los vientos rápidos están propagando las llamas rápidamente y que todos los aviones están en tierra. “Oraciones por miles de familias evacuando de los incendios en Superior y el condado de Boulder”, tuiteó.

Te puede interesar:

– Incendios en California: cuánto dinero gasta este estado por año defendiéndose del fuego

– Biden aumentará el pago de los bomberos federales a $15 dólares la hora