Cómo ver el Desfile de las Rosas de 2022 en Pasadena

Quienes acudan a Pasadena a disfrutar del 133° Desfile de las Rosas, podrán disfrutar del espectáculo en vivo, a diferencia de años anteriores, porque el sábado será la primera vez que se realice el desfile durante la pandemia de COVID-19.

Con LeVar Burton como gran mariscal, el Desfile de las Rosas de 2022 se llevará a cabo el 1 de enero en Colorado Boulevard en Pasadena, California, a las 8 a.m. PT / 11 a.m. ET.

Sin embargo, la lista de elementos y actividades que están y no están permitidos permanecerá prácticamente igual.

La pregunta más común, según el jefe de bomberos de Pasadena, Chad Augustin, proviene de quienes acampan desde el día anterior para obtener buenos puestos para ver el desfile.

Se les permite instalarse al mediodía del viernes, y se advierte que hay mínimos durante la noche que llegan a los 40 F y, con eso, surge la tentación de calentarse con hogueras.

“Y la respuesta es no”, dijo Augustin. “Puede tener una barbacoa comercial aprobada o un dispositivo comercial aprobado. Tiene que estar al menos a un pie del suelo, pedimos que esté a 25 pies de una estructura y debe tener un extintor en caso de que sea necesario”.

Tampoco se permitirán fuegos artificiales. La ruta del Desfile de las Rosas y el Rose Bowl están sujetos a restricciones de vuelo temporales, por lo que no se permiten drones.

Y en cuanto a la ruta del desfile… “A las 10 p.m., estará cerrado a todo el tráfico de vehículos, excepto a varias rutas de emergencia que cruzan la ruta del desfile. No se permitirá que vehículos en general pasen por la ruta del desfile”, dijo el teniente Bill Grisafe del Departamento de Policía de Pasadena. “A las 7 de la mañana, la ruta estará completamente cerrada. La gente no podrá cruzar la ruta del desfile”.

Y el sábado, el día del desfile, los funcionarios quieren que la gente se divierta, de manera responsable. “No se permite ningún tipo de bebidas alcohólicas en la ruta del desfile”, dijo Grisafe.

Las autoridades aconsejan a los espectadores que traigan líquidos calientes que no tengan alcohol, estén bien provistos de alimentos y que se vistan en capas.

Las mascarillas y las pruebas de vacunas covid serán exigidos en las áreas con boletos.

Los detalles sobre las reglas del desfile y los consejos de seguridad están disponibles en línea en www.visitpasadena.com o www.cityofpasadena.net.

La celebración comienza a las 8 a.m. PT / 11 a.m. ET y estará disponible para ver en varias plataformas. KTLA (Canal 5) de Los Ángeles, ABC, NBC, Univision, RDF-TV y Hallmark Drama Channel brindarán cobertura en vivo.

KTLA (Canal 5) de Los Ángeles, ABC, NBC y Univision están disponibles para la transmisión por aire o por cable / satélite, mientras que RDF-TV y Hallmark Drama Channel están disponibles en ciertos sistemas de cable y satélite.

Muchos de esos canales se pueden encontrar a través de servicios de transmisión de TV en vivo como Hulu con Live TV, SlingTV, YouTube TV, DirectTV Stream o FuboTV.

Desde 1902, el desfile ha precedido al Rose Bowl, que ahora es uno de los eventos más importantes del fútbol universitario. Este año, Utah Utes y Ohio State Buckeyes jugarán el juego del tazón en el Rose Bowl a las 2 p.m. PT.

