Agenda de eventos: cierra el año a lo grande

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Fin de año en Universal Studios

El parque de atracciones Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles) tiene todo listo para celebrar el último día del año en grande, con una fiesta que dará inicio por la mañana y que se extenderá hasta las 2 am. En EVE, como se llama esta festividad, los asistentes al parque pueden hacer uso de todos lo juegos y atracciones y a la vez disfrutar de las más nuevas adiciones: The Secret Life of Pets: Off the Leash, y Jurassic World–The Ride. A las 9 pm comenzará la música de DJ y de artistas en vivo que interpretarán pop, rock, hip hop y ritmos latinos. A las 12 am habrá cuenta regresiva y un espectáculo de fuegos artificiales. Viernes todo el día. Boletos a partir de $104. Informes universalstudioshollywood.com.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Foto: Universal Studios

Desfile de las Rosas

En la costa oeste, el año comienza con el tradicional Desfile de las Rosas, que en esta ocasión celebra su edición número 133. Las calles de Pasadena, California, verán pasar el sábado a partir de las 8 am, hora del Pacífico, a decenas de carros alegóricos, bandas de música, bastoneras, malabaristas y unidades ecuestres que recorrerán 5 y media millas a lo largo del bulevar Colorado. Entre las carrozas que participarán está la de la San Diego Zoo Wildlife Alliance, que con el tema de “Creando aliados para la vida silvestre” alude al pasado, presente y futuro de esta organización en pro de la conservación de la vida silvestre. El evento tendrá lugar de manera presencial y se transmitirá en vivo a través de la cadena Univision. 8 am a 12 pm. Informes tournamentofroses.com.

Foto: San Diego Zoo Wildlife Alliance

Últimos días de Winterfest

El evento de navidad Winterfest Mini Golf en SpeedZone (17871 Castleton St., City of Industry) llegará a su fin este sábado con una lista de actividades para chicos de todas las edades. Además de miles de luces que adornan los escenarios navideños a través del parque, los asistentes pueden jugar en el campo de minigolf que viene junto con una experiencia inmersiva. Mientras tanto, los elfos de Santa, un hada de dulce y un soldado de juguete merodearán por el lugar dispuestos a tomarse fotos con quienes se lo pidan. El viernes permanecerá cerrado, y el sábado será el último día de la festividad. A partir de las 6 pm. Los boletos se deben reservar por adelantado; $22.99 a $58.99. Informes speedzone.com/winterfest.

Foto: SpeedZone

Disney On Ice en Long Beach

El espectáculo sobre hielo más popular de Estados Unidos, Disney On Ice, tendrá su última presentación en el área. La última sede de este show será en la Arena Long Beach (300 E. Ocean Blvd., Long Beach), con historias que incluyen a muchos de los personajes de esta popular franquicia, entre ellos Miguel, de la cinta Coco, las princesas de Frozen y Moana, y sin faltar su personaje principal, Mickey Mouse. Hoy jueves 7 pm; viernes 12:30 y 4:30 pm; sábado 11 am y 5 pm, y domingo 11 am, 3 y 7 pm. Boletos $25 a $150. Informes y boletos ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Matiné para la familia

Todos los sábados, el recién inaugurado Academy Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta películas aptas para toda la familia. En esta ocasión se llevará a cabo la Family Matinee mensual, en la que la proyección se realiza con subtítulos, la luz del teatro no se apaga en su totalidad y se baja el volumen para espectadores neurodivergentes. Este sábado se presentará Winged Migration, una cinta que tardó en realizarse cuatro años y que siguió el vuelo de varias especies de aves en cada continente. Sábado 11 am. Boletos $5 a $10. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo

Año nuevo entre legos

El parque temático Legoland (1 Legoland Dr., Carlsbad) tendrá su cuenta regresiva para el año nuevo; sin embargo, será una versión que no mantendrá despiertos a los niños hasta la medianoche. En su lugar, el parque tendrá una fiesta temprano para celebrar la llegada del 2022. En la New Year’s Eve Party, que se efectuará el 31 de diciembre, habrá música en vivo, fuegos artificiales, comida de temporada y cuenta regresiva. Las atracciones estarán abiertas y los visitantes podrán disfrutar de Holidays at Legoland, que se extendió hasta el 9 de enero. Los personajes de lego estarán disponibles para que los niños y sus papás se tomen fotos con ellos. Abierto de 10 am a 7 pm de hoy jueves y hasta el sábado. Es necesario hacer reservación. Boletos desde $89.99. Informes legoland.com.

Foto: Legoland

Pink Martini despide el año

Ya es una tradición que cada último día del año la LA Phil realice un concierto con Pink Martini, una de las bandas más emblemáticas de Los Angeles. Este viernes en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles), el combo despedirá el 2021 con dos shows, uno a las 7 pm y otro a las 10:30 pm. El programa tendrá una mezcla de samba brasileña, ritmos de música cubana de los años treinta y sonidos de canciones parisinas. Antes del concierto, en el BP Hall se efectuará una New Year’s Eve, donde habrá sombreros y champaña para brindar con amigos por el 2022. Boletos $79 a $219. Informes laphil.com.