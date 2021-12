VIDEO: Tremendo golpe se llevaron Jacky Bracamontes y su hija en un parque de diversiones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con la maternidad, la conductora Jacky Bracamontes ha vivido varias experiencias que la han convertido en una mujer “todo terreno” y dispuesta a realizar actividades con sus pequeñas que no siempre resultan como esperaba. Tal fue el caso de su reciente escapada a un parque de diversiones, donde lo que comenzó como un momento ameno terminó con un pequeño accidente.

A través de sus redes sociales, la presentadora de “Así se baila” compartió un breve video con su hija Renata, de cinco años, mientras ambas se encontraban en un juego de carritos chocones durante su visita a un parque de diversiones ubicado en Las Bahamas.

Si bien el clip dura poco segundos, se puede observar a madre e hija sobre dicha atracción con la pequeña Reni al volante, algo que causó un pequeño contratiempo durante su estancia. En el calor del momento y la velocidad, la pequeña aceleró y entre las luces verdes que adornaban el sitio, ambas chocaron abruptamente.

Tras el pequeño susto, Jacky Bracamontes sólo se tocó el pecho y la leyenda con la que acompañó el video no hizo más que reafirmar que el fuerte impacto sí tuvo efectos en ella: “Me duele todooooooo!!!!”.

En cuestión de horas, la publicación de la conductora recaudó miles de likes y comentarios entre los que destacan aquellas bromas sobre “el delito” que cometió la pequeña al manejar sin cuidado.

“Demanda a esa niña”, “Ser tan extrema es muy peligroso”, “Jajaja no manches la Jacky super precavida al manejar pa no andar toda jod*da después de chocar jajaja pa que su bendi la estrelle en un bumper” y “Ayyy ese fue un golpe seco y duro!!! Me dolió hasta a mi..”, son algunas de las respuestas que se leen bajo el video. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

