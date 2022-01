La Fórmula 1 recuerda a Michael Schumacher en su cumpleaños 53

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El alemán Michael Schumacher, uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1 y del automovilismo, cumple 53 años este 3 de enero, por lo que el mundo de los motores recuerda con afecto al alemán que se encuentra aún hospitalizado tras ocho años desde su accidente en esquí.

Uno de los primeros mensajes fue el de la escudería italiana Ferrari, con el que Schumacher consiguió siete títulos de Fórmula 1 y lo hizo el máximo ganador en la historia de esta categoría.

“Estamos todos contigo, Michael. Hoy y todos los días”, fue el mensaje de apoyo de Ferrari a uno de los mejores corredores que ha conducido el monoplaza rojo.

Con Ferrari, Schumacher ganó 72 carreras, hizo 53 vueltas rápidas, lideró 3,394 carreras, 58 poles position, 116 podios y 1066 puntos en 180 Gran Premios.

La escudería Mercedes también envió un mensaje de feliz cumpleaños al piloto alemán. Mercedes fue el último equipo con el que Schumacher corrió en la máxima categoría del automovilismo. Schumacher se retiró en 2012, tras la llegada de Lewis Hamilton a la escudería.

Happy Birthday to an @F1 icon. ❤️ Keep Fighting Michael. 💪 pic.twitter.com/71xcGBwTd3 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 3, 2022

Jean Todt, quien fue el director de la escudería italiana durante la era del piloto germano, envió un mensaje de aprecio a su amigo en su cumpleaños número 53.

“¡Feliz cumpleaños Mikel! En este día especial celebramos una gran #F1 leyenda y un querido amigo. Michael Schumacher sigues siendo una inspiración para todos nosotros. Mi amor para ti en este aniversario de cumpleaños”, fueron las palabras de Todt. Happy birthday Mikel! On this special day we celebrate a great #F1 legend and dear friend. Michael @schumacher you continue to be an inspiration to all of us. My love to you on this birthday anniversary. #MichaelSchumacher #TeamMichael pic.twitter.com/Xp0w3lY7JQ— Jean Todt (@JeanTodt) January 3, 2022

Lee también:

El piloto mexicano Pato O’Ward se acerca a la Fórmula 1 en la temporada 2022

Una petición acumula más de 40,000 firmas para cambiar el resultado del título de la Fórmula 1