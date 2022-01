Jonathan dos Santos le respondió a quiénes dudan de sus capacidades para las Águilas del América

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jonathan dos Santos sorprendió a todos luego de que decidiera continuar su carrera en las Águilas del América. Luego de un exitoso paso en Los Ángeles Galaxy, el mediocampista probará suerte en el fútbol mexicano. Sin embargo, sobre el azteca retumban los fantasmas de su hermano. Giovani no tuvo un buen paso por el club, pero Jonathan buscará que su carrera tenga otro desenlace.

“Me puse feliz, dije ‘hay que empezar a trabajar en ello’. Empezaron a hablar hace como un mes, se tardó bastante la verdad. Siempre hubo disposición de los dos lados, yo tenía ganas de venir aquí. Tenía otras ofertas, pero siempre quise venir acá, aquí estoy y es el sueño cumplido“, reconoció el mexicano en una entrevista con TUDN.

Ante las constantes comparaciones con su hermano, Jonathan reconoció que no llegó a la Liga MX para retirarse. El azteca indicó que le gusta que lo critiquen para poder demostrar que no vino de vacaciones a México.

“Me encanta tener esa presión y esas críticas. Sé que a lo mejor muchos piensan que vengo a retirarme, pero tengo mucho que dar. Vengo de demostrar que puedo estar en el club como el América. Tengo hambre de títulos y aquí se requiere eso. Me encanta que me critiquen y no confíen en mí porque yo lo voy a demostrar en la cancha. Lo voy a dar todo por el club“, sentenció el mediocampista.

Triunfar con las Águilas del América y llegar a Qatar 2022

Jonathan dos Santos reconoció que una de sus aspiraciones será llegar en buena forma a la Copa del Mundo de Qatar 2022. En este sentido el futbolista mexicano buscará mostrar un gran nivel en la Liga MX para seguir siendo tomado en cuenta por Gerardo Martino.

“El hecho de que este año es mundialista sabía que tenía que jugar al máximo nivel. Desde que el América empezó a hablar con nosotros yo supe que tenía que ver aquí y es lo que quiero para llegar bien al Mundial, va a ser un año con muchos partidos pero con ganas de afrontarlo”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Jonathan Dos Santos (@jona2santos)

