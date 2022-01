De un matrimonio fugaz a un intento de suicidio: el doloroso camino de Bradley Cooper

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Bradley Cooper se ha coronado como uno de los actores más reconocidos de Hollywood y queridos por le público gracias a su carisma y gran talento. Sin embargo, el éxito que ha cosechado no ha venido solo con momentos de felicidad, también lo han llevado a experimentar algunos de los momentos más difíciles de su vida. ¡Aquí te damos los detalles!

Un día como hoy, pero de 1975, nació el productor y protagonista de la cinta “A Star is Born”, quien a lo largo de su carrera ha vivido altibajos que lo han convertido en la persona que es, alguien que no da nada por sentado y que tiene presente los momentos que casi derrumban su trayectoria.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Adicciones que lo llevaron al borde del suicidio

Si bien todo parece miel sobre hojuelas en la vida de Bradley Cooper, el camino al éxito no fue fácil. De hecho, como pocas veces, durante una entrevista se mostró más vulnerable que nunca y confesó cómo es que su baja autoestima lo llevó a consumir drogas y alcohol.

“Siempre me sentía como un extraño. Solo vivía dentro de mi cabeza. Pensaba que no iba a estar a la altura de mi potencial y me asustaba. Llega un punto en que aceptas el hecho de que la industria no te quiere (…) Destrozó mi autoestima y me hizo pensar en suicidarme“, confesó al sitio Hollywood Reporter.

La trágica muerte de su padre

Además del ámbito profesional, la vida del actor se vio marcada por el fallecimiento de su papá luego de una larga lucha contra el cáncer de pulmón.

De acuerdo a las declaraciones de Cooper, su papá Charles murió en sus brazos en enero de 2011, a solo unas semanas de terminar de rodar la segunda entrega de la comedia “¿Qué pasó ayer?” en Tailanda.

“Todo, todo… no es solamente una cosa, es un mundo completamente nuevo. Y fue en ese instante, no meses después. En cuanto exhaló por última vez y lo tenía en brazos, cambió todo“, compartió Bradley.

Un matrimonio fallido de 122 días

Fue en el año 2006 que el protagonista de “¿Qué pasó ayer” se casó con la también actriz Jennifer Esposito y solicitó el divorcio en mayo de 2007, a tan solo 122 días de haber contraído matrimonio.

Si bien la noticia causó revuelo por la premura de su “rompimiento”, Bradley Cooper no dudó en minimizar el hecho asegurando que: “Fue algo que sucedió. Lo bueno es que ambos nos dimos cuenta”, así declaró durante una entrevista en el programa XM de Howard Stern.

Por otro lado, su ahora ex esposa reveló todo lo contrario en su autobiografía, pues no tuvo más que comentarios negativos hacia él, tachándolo de “inteligente, arrogante y un maestro de la manipulación”.

La separación de Irina y ¿romance con Lady Gaga?

Luego de su mediática separación de Jennifer Esposito, el histrión de 47 años mantuvo romances fallidos con famosas como Renée Zellweger, Jennifer Lopez, Zoe Saldana y Suki Waterhouse. Sin embargo, no fue hasta que conoció a la guapa actriz y modelo Irina Shayk que “sentó cabeza”.

No cabe duda que el amor dio frutos, pues en marzo del 2017 dieron la bienvenida a su hija Lea de Seine, con quien fueron captados incontables veces derramando miel en distintos eventos y paseos. Pero, el rumbo de la historia cambiaría en 2019, cuando luego de muchas especulaciones, la pareja dio a conocer el fin de su relación.

Dicho rompimiento fue muy mediático puesto que en ese entonces se relacionó a Bradley Cooper con su coprotagonista de la cinta “A Star is Born”, la cantante Lady Gaga.

A pesar de los rumores, ambos famosos negaron cualquier tipo de relación: “Creamos una historia de amor para el público. Para mí, como intérprete y como actriz, por supuesto, queríamos que la gente creyera que estábamos enamorados”, declararon. View this post on Instagram A post shared by little monster (@ladygaga__mother)

Te puede interesar:

Lady Gaga sigue acudiendo a Bradley Cooper en busca de consejos de actuación

Bradley Cooper compartió su experiencia tras ser asaltado en el metro de Nueva York en 2019

Las fotos del cariñoso encuentro de Bradley Cooper y su ex, Irina Shayk