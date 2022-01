Con cigarro en mano, Luisito Comunica debuta en la portada de Playboy África y lo tunden en redes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El influencer Luisito Comunica ha vuelto a alcanzar una meta que muy pocos han logrado: protagonizar una portada de Playboy, así lo dio a conocer recientemente en un emotivo mensaje con el agradeció al equipo de la famosa revista del conejito. ¿Qué fue lo que dijo y cómo reaccionó el público? Aquí te lo contamos.

Hace tan solo unas horas, el también empresario comunicó a través de su cuenta de Instagram que será el rostro protagonista del próximo número de la revista para caballeros en África. Con este logro, el famoso se une a un grupo selecto de caballeros que han protagonizado alguna edición de esta publicación.

Dicho comunicado fue acompañado con la imagen elegida como portada para Playboy, misma que dio mucho de qué hablar a solo unas horas de ser compartida, pues se aprecia a Luisito Comunica con un cigarro de marihuana en mano, aunque no fumándola explícitamente.

“Qué inesperado, pero qué cool. Desde niño consumiéndola y nunca me imaginé estar aquí. Muy pocos hombres han sido portada de Playboy; entre los que resaltan están Hugh Hefner, Donald Trump, Bad Bunny y ahora el Luisillo. Encima, es la primera portada en la que alguien sale fumando hierba. Y más loco aún, es Playboy África. Todo muy loco“, explicó el mexicano para acompañar la fotografía.

El joven luce un atuendo blanco y caqui su característica melena ondulada, una barba perfectamente delineada y posa elegantemente junto la modelo Jaqueline Mosa.

De acuerdo a la descripción de Luisito, las fotografías fueron responsabilidad de Nailah Barcelona, con dirección de Mico Marz, y la asistencia de San Muse y April Diaz. Por su marte, en el área de maquillaje estuvo Mohammad Al Jadid, mientras que su estilista fue Zayra Rayo, y la encargada de vestuario Emily Álvarez.

Así reaccionaron las redes a Luisito Comunica en la portada de Playboy

No pasó mucho tiempo antes de que el anuncio del youtuber causara revuelo no solo entre sus seguidores, sino miles de internautas. Esto provocó que la sección de comentarios se llenara de opiniones divididas sobre el logro del mexicano. View this post on Instagram A post shared by Luisillo El Pillo (@luisitocomunica)

“Pues muy padre y todo pero fotos machistas”, “Se me hace cuestionable apoyar a playboy saliendo en sus paginas pero bueno..” y “Hay algo que no hagaaaas?”, son son algunas de las respuestas que obtuvo.

Las felicitaciones por parte de amigos y otras celebridades de internet tampoco faltaron, dentro de las que destacaron Alex Tienda, Juca, Gladys Seara, así como los actores Marcus Ornellas y Poncho Denigris: “Ya no sé ni que decirte bro. Simplemente cada día la rompes más”, “Luisillo el conejillo” y “Este es mi ídolo”, escribieron bajo la publicación.

