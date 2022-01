“Es más un chihuahua que un pitbull”: inició la guerra mediática en contra del boxeador mexicano Isaac Cruz

La popularidad de Isaac “Pitbull” Cruz ha aumentado en demasía luego de su buena presentación contra el temible Gervonta Davis. Aunque el mexicano buscaba la revancha contra el estadounidense, Ryan García respaldado por Óscar de la Hoya quiere enfrentar a su compatriota.

El “Golden Boy” fue el primero en mencionar la posibilidad de una pelea entre Cruz y García, pero no ha habido avance. Ante este estancamiento, Ryan comenzó a encender las redes sociales al provocar a “Pitbull”.

Guess he was more like a Chihuahua then a pitbull — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) January 6, 2022

“Supongo que es más un Chihuahua que un Pitbull”, escribió García rápidamente respaldado por un tweet de Óscar de la Hoya: “Es muy desafortunado que el equipo de Pitbull Cruz rechazó una oferta muy lucrativa. Más de lo que ganó con Gervonta Davis”, dijo el promotor.

It is very unfortunate @IsaacPitbull98 team turned down a very lucrative offer, more than he made with Tank. @RyanGarcia @GoldenBoyBoxing — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) January 6, 2022

La respuesta desde la esquina de Pitbull no se hizo esperar y Sean Gibbons, presidente de Pacquiao Promotions, respondió sin titubeos a los señalamientos de García y De la Hoya.

“Óscar, aunque entiendo tu desesperación en mostrarle a Ryan García que estás haciendo algo como su promotor, ¿crees que decir algo falso le impresionará?”, preguntó.

Oscar, while I understand your desperation in showing @RyanGarcia you are doing SOMETHING on his behalf in your role as his promoter, do you think putting out a falsehood like this will impress him? https://t.co/I7y01mmD25— Sean Gibbons (@KnuckleheadSean) January 6, 2022

“Mientras que Pitbull Cruz tiene algunas preocupaciones en su vida pelear contigo (Ryan) no es una de ellas. Si en verdad quieres esta como tu próxima pelea, estamos preparados para hacerte una oferta con una bolsa que tú mereces. Por favor avísame a quien le tengo que mandar la oferta”, agregó Gibbons. Hey @RyanGarcia. While @IsaacPitbull98 may have a few concerns in his life, fighting you is not one of them. If you are serious about wanting this fight next, we are prepared to make you an offer with a purse you deserve. Please tell us to whom we should direct that offer. https://t.co/VMtEyBxyem— Sean Gibbons (@KnuckleheadSean) January 7, 2022

A pesar de que la disputa pudo haber quedado allí, en la esquina de García no se contuvieron para replicarle a Sean Gibbons. Tanto De la Hoya como García se tomaron los minutos de responderle al promotor.

“No me podría importar menos si él (Cruz) está preocupado, asustado, etc. No necesitas estar asustado para ser noqueado. Solo hagamos esto. Los dos dijimos que si, así que debería ser fácil”, manifestó Ryan García. I could care less if he’s concerned scared etc. You don’t need to be scared to get knocked out,,, just let’s get this done. We both say yes so it should be easy. https://t.co/dZZMp3PrmJ— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) January 7, 2022

Por su lado, el “Golden Boy” también le dificulta otro tweet a Gibbons. “Solo intentó realizar las mejores y más entretenidas peleas y ustedes están jugando. ¿De donde vas a sacar la cantidad de dinero que te ofrecí para pelear contra Ryan García?”, preguntó De la Hoya. @KnuckleheadSean I’m just trying to make the best and most entertaining fights possible and you guys playing games. Where will you make that kind of money that I offered to fight @RyanGarcia— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) January 7, 2022

¿Habrá pelea entre Pitbull Cruz y Ryan García?

El padre de Isaac Cruz reconoció que les interesa, pero las negociaciones pasan por el tema de transmisión. Sin embargo, desde la esquina de Pitbull parecen estar dispuestos al combate.

“Óscar, yo no juego. Estamos felices de realizar una oferta por más dinero de lo que le pagas a Ryan. Por favor háblame, estoy esperando el teléfono”, concluyó Sean Gibbons. Oscar .. I play NO Games !! We are very Happy to make you a real offer for more then you pay Ryan . Please call me I am waiting by the phone !! pic.twitter.com/4BPNvvoDpx— Sean Gibbons (@KnuckleheadSean) January 7, 2022

