“Aprendió a respetar a los mexicanos”: la lección que Isaac “Pitbull” Cruz le enseñó a Gervonta Davis

Isaac “Pitbull” Cruz fue protagonista de una de las peleas con más sorpresas de 2021. El púgil mexicano dio una exhibición de sus condiciones en un combate contra el temible Gervonta Davis. El azteca, a pesar de haber perdido, pudo mantenerse en pie contra su rival y se ganó el respeto en los amantes del boxeo.

Además de ahora darse el lujo de firmar objetos para el mismísimo Saúl “Canelo” Álvarez, Isaac Cruz despertó la admiración de muchos otros boxeadores que destacaron la forma en que representó a los colores mexicanos.

“Si Pitbull hubiera apretado en los últimos 2 rounds yo creo que se la llevaba (…) siempre la gente que se esfuerza y que trabaja, Dios lo bendice”, sentenció Miguel “Alacrán” Berchelt en una entrevista con Jorge Ebro.

En este sentido y gracias a la actuación del “Pitbull”, Berchelt considera que Gervonta Davis se enfrentará a los mexicanos con otra óptica. Lo que demostró Cruz dentro del cuadrilátero le hizo titubear luego de haber manifestado mucha confianza en la previa.

“Aprendió a respetar a los mexicanos. Lo estaba insultando cuando él no habla inglés y hasta lo aventó en el pesaje. Al final, realmente puedes ver lo que realmente siente que cuando le preguntan si quiere una revancha y dice que no”, sentenció.

Finalmente, el “Alacrán” exaltó el legado de los mexicanos en el boxeo y trajo a la entrevista palabras de Floyd Mayweather Jr. sobre peleadores nacidos en tierras aztecas.

“Entendió ahora sí el dicho de Floyd de que si no has peleado con un mexicano, no has peleado con nadie. Todos esperaban que lo acabará en el tercer o cuarto round y al final no lo pudo noquear. Creo que si lo derrotó pero por dividida. Dejó una muy buena imagen arriba del ring”, concluyó.

