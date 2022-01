Grettell Valdez revela que le tendrán que amputar gran parte de su dedo para evitar un cáncer

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Conmovida y al borde de las lágrimas, Grettell Valdéz confesó que se someterá a una delicada cirugía en la que le cortarán parte de un dedo, esto con el fin de evitar que regrese un cáncer que desde hace cuatro años le fue detectado.

La actriz inició el 2022 en medio de fuertes rumores de un divorcio, pero no solo eso, ya que también enfrente serios problemas de salud, así lo reveló durante una entrevista con el programa ‘Hoy’ en donde explicó que será sometida a una operación para erradicar un virus de su cuerpo, y es que lamentablemente corre peligro de padecer nuevamente cáncer el cual comenzó a desarrollarse en uno de sus dedos desde septiembre de 2018.

Según lo narró la estrella de televisión, el pequeño absceso inició en el dedo pulgar de una de sus manos, y aunque fue tendida de inmediato y había desaparecido el riesgo, en semanas recientes surgió nuevo tejido que fue sometido a estudios.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció, en teoría. Hace poco fui a revisión y me dijo (el médico) hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsia”, explicó.

La villana de telenovelas mencionó que le salieron una especie de llagas sobre la piel, por lo que le programaron una intervención menor para retirarlas; sin embargo, tremenda sorpresa se llevó cuando su doctor le dijo que el tejido maligno se había propagado aún más, por lo que no podría operarla en ese momento.

“Me generan la cita para una pequeña cirugía y ya estando lista en la plancha llega el doctor y me dice: ‘no te voy a operar. En una semana se te expandió y no es normal‘”, recordó.

La actriz detalló al borde de las lágrimas que dichos estudios dieron como resultado que por fortuna no regresó el cáncer, pero definitivamente tendrá que someterse a una cirugía en la que desafortunadamente le tendrá que ser amputada parte de su dedo.

“Por suerte ya sabemos qué es, es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida. Es un virus que transmuta en cáncer. Sí me van a quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”. Grettell Valdez

