“Eden Hazard no deja de ser un gordo que engordó más”: ex deportista belga explotó en contra de la estrella sin brillo del Real Madrid

Eden Hazard ha sido uno de los fichajes más cuestionados del Real Madrid. El ex futbolista del Chelsea tuvo que asumir la responsabilidad de suplir a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca. El jugador belga lleva en su espalda el número siete, pero su rendimiento ha sido muy criticado. El talentoso delantero ha estado a la sombra de sus estelares actuaciones en la Premier League y sus propios compatriotas comienzan a atacarlo.

“Todo es lloriqueo con él y hablamos de alguien que costó una millonada a un equipo de primera línea. Lo cierto es que Hazard no deja de ser un gordo que engordó más. Recuerdo que en alguna ocasión George Leekens (ex entrenador de la selección de Bélgica) lo sustituyó en un partido y lo primero que hizo el gordo fue ir por una hamburguesa“, reveló Jean-Marie Dedecker, ex judoca y actualmente dirigente político en Bélgica, en una entrevista para Krant van West-Vlaanderen.

Yo creo que hazard no está gordo a ver si el problema es que está haciendo las abdominales al revés pic.twitter.com/LmHyggftiH — Gara (@PinoHormail) July 21, 2019

La estrella de Bélgica llegó a España por más de €100 millones de euros, pero en la actualidad su cotización es mucho menor. Hazard actualmente está valorado en €11 millones de euros ($12.4 millones de dólares).

Sin duda alguna, Jean-Marie Dedecker no es el primero que critica el estado físico de Hazard. Además de ser un jugador de “cristal”, el delantero belga ha sido cuestionado por su estado físico el cual ha lucido muy descuidado en varias oportunidades.

#RealMadrid ⚪ | Hazard reconoce que llegó gordo al Madrid https://t.co/lahk17Amue



😳 "Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones" pic.twitter.com/kPm7cfnFAD— Diario SPORT (@sport) November 22, 2019

Bélgica, una selección de jugadores en descenso

Jean-Marie Dedecker no solo cuestionó a Eden Hazard. El ex atleta criticó las condiciones de la selección de Bélgica y ejemplificó los problemas que podría tener la selección europea en el Mundial de fútbol. El dirigente político considera que la actualidad de los referentes de la selección no es para nada buena.

“Varios de los jugadores del seleccionado están en la caída de su carrera, en el ocaso. Ahí está De Bruyne que no deja de ser un suplente en Manchester, está Lukaku que en Chelsea no juega, lo de Hazard, Dries Mertens lo mismo. Se están haciendo viejos y el Mundial está a la vuelta de la esquina, espero equivocarme pero no veo nada ilusionante”, concluyó. La FIFA reveló el Ranking de Selecciones del 2021, en donde la Selección de Bélgica dirigida por Roberto Martínez, cerró el año por cuarta ocasión consecutiva como primer lugar en la clasificación. https://t.co/ZgZ7jOZykS— Sports Media (@sportssmedia) December 24, 2021

