El Tri quiere goles así: Marcelo Flores castigó al Chelsea con un golazo de primera [video]

Marcelo Flores se ha convertido en uno de los jóvenes del momento en tierras mexicanas. El mediocampista del Arsenal de Inglaterra sigue sumando méritos para tener una oportunidad en el primer equipo de Mikel Arteta. El futbolista de 18 años de edad le marcó un gol a Chelsea para sentenciar la goleada 4-1 del Arsenal sobre los “Blues”.

El partido correspondía a la English Football League Trophy, liga en la que compiten equipos de la Football League, la League One y la League Two, la tercera y la cuarta división del fútbol inglés. El duelo enfrentó al Arsenal y al Chelsea de las categorías Sub-21. A pesar de que Marcelo Flores no estuvo en el once titular, el mediocampista entró de recambio y marcó un golazo de primera.

Marcelo Flores- Gol con Arsenal Sub-21 vs Chelsea pic.twitter.com/S3SvyJ6Jre — Videos de mexicanos (@VAztecas) January 12, 2022

Flores ingresó al minuto 63 de partido y solo le bastaron 4 minutos para hacerse notar en el marcador y dejar un gran gol para su registro personal. La anotación es una muestra más de su educada pierna derecha. El “Chelo” demostró que no es solo hábil en los pases, sino que también puede llegar al área y concretar de manera efectiva. Off the bench… on the scoresheet! Take a bow, Marcelo Flores! 🙌



🔥 Marcelo finds the bottom corner with a thumping hit from outside the box!!



🔴 4-1 🔵 | (67)#AFCU21 | #PapaJohnsTrophy 🏆— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) January 11, 2022

Canadá quiere a Marcelo Flores en la selección

A pesar de que el “Chelo” ya ha jugado en las categorías inferiores de México e incluso en un partido amistoso bajo las indicaciones de Gerardo Martino, Marcelo Flores aún tiene la posibilidad de cambiar de selección. De hecho, los reportes indican que ha habido acercamientos de Canadá para llevarlo a unos módulos de concentración. Arsenal U-18 player Marcelo Flores makes his international senior debut for Mexico 🇲🇽



(via @TUDNUSA)



pic.twitter.com/gm97R5IGDJ— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 9, 2021

Hasta que Marcelo Flores no debute oficialmente con El Tri, la tranquilidad será inexistente. Canadá sigue al acecho y existe la posibilidad de que Inglaterra quiera probarlo y más aún si continúa marcando esta clase de goles.

