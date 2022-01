¡Megan Fox y Machine Gun Kelly se van casar! El rockero le entregó un anillo de compromiso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los famosos Megan Fox y Machine Gun Kelly van a pasar por el altar. Al igual que lo harán sus mejores amigos Kourtney Kardashian y Travis Baker. El rockero se arrodilló delante de la actriz y modelo y le entregó un anillo de rodillas y todo como los verdaderos príncipes.

Esta vez no son sus excéntricos atuendos lo que nos hace hablar de una de las parejas más criticadas en la industria del entretenimiento, como lo son Machine Gun Kelly y Megan Fox. Esta vez, lo que ha hecho tendencia a la pareja es la noticia que ¡Se van a casar! Así es, Machine Gun Kelly ha decidido que quiere pasar el resto de su vida al lado de la mujer con la que tiene un año y medio de relación.

“Sí, en esta vida y en todas las vidas”, bajo las mismas ramas bajo las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma, formando el oscuro corazón que es nuestro amor. 1-11-2022”, escribió Machine Gun Kelly en su cuenta de Instagram al tiempo que mostraba la hermosa pieza que conformaba el anillo de compromiso que le entregó a Meghan Fox.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero embriagados del amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí.… y luego bebimos la sangre del otro 1.11.22″, escribió Megan Fox en un video que posteó en su cuenta de Instagram, donde se ve a Machine Gun Kelly arrodillarse delante para pedirle que se casara con él. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

Para la actriz sería su segunda boda. Recordemos que estuvo casada en el pasado con las estrella de Beverly Hills 90210, Brian Austin Green y, en medio de varios rumores de crisis, Megan Fox conoció a Machine Gun Kelly en un set de grabación. De inmediato quedaron prendados y se lo hizo saber al padre de sus tres hijos. La pareja se separó y Meghan comenzó su relación con Machine Gun Kelly.

Ahora, la pareja va a pasar por el altar. Machine Gun Kelly ha podido acoplarse perfectamente bien con los hijos de Megan Fox. En reiteradas oportunidades se les ha visto a todos compartir. El ex de Megan Fox también ha dejado saber en pocas ocasiones que está feliz por su ex esposa y que el rockero parece ser un bueno chico.

