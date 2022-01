Ricky Gervais se muestra en contra de las recientes declaraciones del Papa Francisco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El humorista británico Ricky Gervais siempre ha dejado muy claro que no cree en la institución del matrimonio y que no desea formar una familia propia con Jane Fallon, su pareja desde hace más de tres décadas. Las razones por las que ha decidido no casarse ni tener hijos han inspirado algunos de sus monólogos más famosos, en los que ha explicado que si fuera padre malcriaría a sus hijos hasta el extremo usando su inmensa fortuna, como hace actualmente con su adorada gata, y acabaría criando al tipo de personas engreídas y arrogantes que siempre ha detestado.

Por esa misma razón, el creador de la serie “The office” se ha dado por aludido al escuchar las declaraciones que realizó recientemente el Papa Francisco acerca de la rapidez con que están cayendo las tasas de natalidad en muchos países durante una audiencia general en el Vaticano. El pontífice sugirió que las mascotas están “ocupando el lugar de los niños” en la vida de muchas parejas y calificó de egoísta la decisión de no procrear o de limitar a uno el número de hijos. Ricky nunca se ha mordido la lengua en público -ni cuando se trata de defender su ateísmo ni a la hora de insultar a las estrellas de Hollywood en sus caras durante la ceremonia de los Golden Globes, que ha presentado en cinco ocasiones-, y ahora quiso responder al Papa de la siguiente manera.

“Creo que lo que dice es ridículo. Es una estupidez, ¿no? ¿Cómo puede ser egoísta no tener hijos? ¿Cómo puede ser egoísta no traer algo al mundo que no existe a ningún nivel? No es que haya una gran fila o jaula de fetos no natos diciendo: ‘Queremos nacer’. No tiene ningún sentido”, afirmó Ricky en The Radio Times Podcast. A título personal, él no cree que la humanidad se esté perdiendo nada por su negativa a ser padre y también descarta la adopción, porque cree que no está realmente calificado para educar a un miembro productivo de la sociedad.

