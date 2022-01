VIDEO: “Voy saliendo del COVID”, dice AMLO en nuevo mensaje desde Palacio Nacional

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En un nuevo mensaje transmitido en sus redes sociales y desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya va “saliendo del COVID”.

“Me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción porque voy saliendo del COVID”, señaló.

“No tuve un tratamiento especial porque nunca he tenido calentura, ni dolores de cabeza ni falta de oxigenación, todo normal solo la ronquera, por cierto se me está quitando y un ardor en la garganta que también ya está menguando”, comentó.

“No tengo síntomas que me puedan preocupar y no he tomado medicamentos especiales, estos nuevos medicamentos que ya se aprobaron por cierto, que se pueden aplicar, estos antivirales, no quise hacerlo”, aseveró.

El mandatario mexicano recordó que cuando era niño era tratado con remedios caseros para las gripes y recomendó “las caricias” como parte del tratamiento.

“Yo con paracetamol y aunque se rían mis adversarios, cuestionan al doctor Alcocer (Secretario de Salud) porque dijo que Vaporub, pues sí, cuando era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripe y mi mamá nos ponía Vaporub aquí en el pecho y en la planta de los pies y así nos acostábamos, y en los pies nos ponía los calcetincitos, esos remedios y miel para la garganta, con un poco de limón y con eso sale uno adelante”, contó.

“Además no están de más las caricias, nunca sobran las caricias entre parejas, las caricias a los hijos, entonces con cuidado, no contagiar y no hay gravedad”, argumentó.

Desde su despacho, el presidente mexicano aseguró que Ómicron no tiene “la peligrosidad de la variante Delta” por lo confió en que México irá saliendo de la pandemia.

“También compartir esta información con ustedes porque considero que es bastante alentador el poder comprobar, ahora si en carne propia, que esta variante del COVID no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior de la llamada Delta, esta variante produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe”, afirmó.

“Esto significa que esta pandemia va de salida, todavía es pandemia pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos, no van a aumentar las hospitalizaciones, hay hospitalizaciones pero no están aumentando mucho y lo más importante no vamos a tener más fallecimientos y después de este periodo expansivo vamos todos a regresar a la normalidad”, expresó.

Venta de Citibanamex

Acompañado por los Secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quienes guardaron su distancia y portaban cubrebocas, el presidente tabasqueño habló sobre la posible venta de Citibanamex, anunciado el pasado martes por parte de las autoridades de Citigroup.

“Ojalá esto se convierta en algo bueno, no es malo, pero podemos convertirlo en algo muy bueno; sin medidas autoritarias se logra mexicanizar este banco, que era de mexicanos; desde el siglo XIX nace el Banco Nacional de México, es de los más antiguos”, afirmó.

El mandatario mexicano deseo que inversionistas mexicanos se queden con Banamex, dentro de los cuales se menciona a los empresarios Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas o Carlos Slim de Grupo Carso.

“Ahora, si se cumplen con todos los procedimientos legales y, desde luego se tiene que pagar el impuesto, pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex, regresar Banamex a México”, deseó.

“Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo, él tiene ya Banco Azteca y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo, lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, de Inbursa, de Carlos Hank González de Banorte, de otros”, expresó.

“Esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación extranjeros, nosotros no estamos cerrados, no somos chovinistas, pero si nos gustaría que se mexicanizara este banco”, expuso.

Andrés Manuel López Obrador argumentó que el anuncio de la venta de Banamex se debe a una política internacional implementada por Citigroup y descartó que se trate de una crisis económica en México.

“Últimamente nuestros adversarios también hablan de fugas de capital y no es así, no es fuga de capital, al contrario está llegando mucha inversión extranjera”, mencionó.

Citigroup, que en 2001 compró Banamex, reveló que dejará la banca de consumo y banca empresarial de CitiBanamex, como parte de su nueva visión estratégica.

