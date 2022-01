Alejandro Fernández prefiere vacacionar que asistir a la misa de Don Vicente Fernández

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La muerte de Don Vicente Fernández conmovió a muchos, y es que su hijo Alejandro se mostró muy sensible en uno de sus más recientes conciertos, después de que rompió en llanto, situación que generó comentarios contradictorios, pues esta vez el “Potrillo” prefirió irse de viaje que estar con su madre y el resto de su familia en la misa a un mes de la muerte de su famoso padre.

A pesar de que “El Potrillo” se hizo presente en redes sociales para externar su tristeza por la partida de su papá, diversos internautas arremetieron en su contra al saber que no estuvo presente en la misa efectuada en el rancho “Los 3 Potrillos” porque se encuentra de vacaciones con su novia Karla Laveaga.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

La tapatía compartió una historia en la que reveló que se encuentra con Alejandro disfrutando de unas merecidas vacaciones en la nieve; sin embargo, no todos recibieron bien la noticia, pues no faltaron los comentarios negativos asegurando que cuando se murió don Vicente todos estaban unidos y un mes después ya no.

No obstante, otros internautas no dudaron en defender al intérprete destacando que cumplió cabalmente con las presentaciones que ya tenía programadas, pese a que su padre se encontraba hospitalizado, recordando que dos noches antes del sensible fallecimiento del “Charro de Huentitán” ofreció un concierto en el Auditorio Nacional para luego volar a Guadalajara y despedirse de su papá, momentos en los que siempre estuvo acompañado de Karla.

Tras el deceso de don Vicente, Alejandro Fernández se refugió en su casa de Puerto Vallarta. Días después el cantante se dejó ver con sus hijos y su nieta Cayetana, quien ha provocado las sonrisas más sinceras de su abuelo en estos días de duelo.

Banda regional rinde homenaje a “Don Chente”

Aunque Vicente Fernández declaró varias veces que prefería cantar sus canciones con mariachi en lugar de banda, ya hay varios artistas de este subgénero del regional mexicano que están haciendo homenajes para el “Charro de Huentitán”

Tal es el caso de La Original Banda El Limón, quienes estrenaron una producción para recordar el legado musical del artista que falleció el pasado 12 de noviembre del 2021.

La Original Banda El Limón presentó “Homenaje al ídolo de México”, integrado por cuatro temas de los más exitosos en la carrera del artista jalisciense: empiezan con “La ley del monte”, después “Nos estorbó la ropa”, “Que de raro tiene” y finalizan por “Por tu maldito amor”.

El proyecto musical ya está disponible en plataformas de streaming y sus canales oficiales de video, y desde el estreno recibió muy buenos comentarios por parte de los fans de Vicente Fernández.

También te puede interesar: