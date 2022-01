“Con Koeman se me quitaron las ganas de entrenar”, las palabras de un exbarcelona sobre el técnico neerlandés

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Álex Collado, español de 22 años de edad, llegó a la filas del Granada CF tras un terrible paso por el FC Barcelona de Ronald Koeman en el que contó con escasas oportunidades y ahora en una entrevista en Marca reveló parte de lo que vivió bajo las órdenes del técnico neerlandés.

Yo demostraba el nivel en mi equipo. La decisión era suya si no le gustaba o no sé qué le pasaba conmigo. Pero, al final, con Koeman a mí se me quitaron un poco las ganas de entrenar. estaba pasando una situación así y tampoco se dirigía a mí, ni hablaba ni nada. Tampoco quiero entrar en muchos más detalles. Ha habido situaciones complicadas, pero el Barça es el club de mi vida”, dijo Cóllado.

El español de 22 años de edad también habló sobre el momento en que se canceló su marcha a la Premier League y se quedó sin poder jugar durante varios meses hasta su llegada al Granada de La Liga.

“El verano fue un momento complicado para mí porque lo que uno quiere es poder competir y me quedé sin poder hacerlo. Por suerte ahora eso ha cambiado. Resultaron momentos duros que, por suerte, con la ayuda de mi familia y mi entorno pude superar porque me ayudaron a salir de ahí”, dijo el futbolista.

Ahora el futbolista afirmó que no volverá a jugar en el Barcelona B y que representó un momento duro no solo a nivel físico y deportivo sino también a nivel psicológico.

“Han sido bastante duros a nivel psicológico. No sólo a nivel de fútbol, sino también en lo personal con la familia y los amigos. Y con todo en general. Por suerte me ayudaron a verlo, también yo fui reflexivo y después he visto lo positivo que tenía el hecho de poder entrenar sin competir”, relató

El Granada está en el puesto número 13 de la tabla con siete puntos de ventaja sobre los puestos de descenso en la tabla de La Liga esta temporada.

