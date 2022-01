Erling Haaland rompió el silencio: “Yo sólo quiero jugar al fútbol pero en el Dortmund me presionan para decidir ya mi futuro”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dentro de la cancha siempre se ha comportado como un depredador del gol y fuera de ella se mantuvo tranquilo y respetuoso. Por eso Erling Haaland fue noticia este viernes al decidir manifestar que el Borussia Dortmund lo presiona para que decida su futuro.

El “Androide” noruego marcó doblete en el triunfo 5-1 del Borussia sobre el Friburgo y llegó a 78 goles en 77 juegos con la camiseta del conjunto alemán. Sin embargo, sus palabras post partido se llevaron los reflectores.

“En los últimos seis meses he decidido no decir nada por respeto al Dortmund. Pero ahora el club ha empezado a presionarme para que tome una decisión. Yo sólo quiero jugar al fútbol pero ellos me presionan para decidir ya mi futuro”, declaró.

Erling Haaland tendrá que decidir pronto sobre su futuro.



Tic-Tac 🕰️⌛ pic.twitter.com/RURTM3rQZC — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 15, 2022

Reconoce que ahora vendrán las decisiones, pero antes solo quería estar concentrado en pelear los títulos con su club.

“Eso es lo que ellos quieren y significa que cosas van a empezar a suceder. Yo he dicho desde el principio que solo quería centrarme en jugar y dar así mi mejor versión. No quería tener otras cosas en mente. Pero ahora que me presionan es hora de valorar el futuro”, agregó.

🇳🇴 Lo de Erling Haaland con Borussia Dortmund es una brutalidad:



📌 78 Goles en 77 partidos desde su llegada.

📌 55 Goles en 56 partidos de Bundesliga.

📌 20 Goles en 17 partidos en la temporada 2021/22.



Todo, con apenas 21 años. El androide sigue suelto en Signal Iduna Park. pic.twitter.com/ntZh1ZAtus — 365Scores (@365ScoresApp) January 14, 2022

El club le respondió

En plan de buena honda le respondió el club de forma casi inmediata a Erling Haaland, a través de su CEO Hans-Joachim Watzke.

“Es una persona espontánea. Se le permite hacer eso. No hay problema con Erling. Pero también debe comprender nuestra situación. No podemos esperar hasta finales de mayo”, declaró Watzke a Ruhr Nachrichten.

Hasta junio de 2024 es el contrato del jugador noruego con el BVB y antes de finalizar este mes debería comunicar al club su decisión deportiva, junto a su representante Mino Raiola. Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City son de los clubes que tienen interés en el jugador, según la prensa.

